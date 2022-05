Apple travaille sur un bracelet / brassard connecté avec des détecteurs de position

On découvre ainsi un dispositif portable, qui se fixe notamment sur lede l'utilisateur. Comme plusieurs documents déjà enregistrés, il va détailler différents modes de fonctionnement entre les moments où il est porté et ceux où il ne l’est pas.Il dispose d'un ou plusieurs capteurs qui vont(basculement) de l'appareil. Il permet également de mettre le produit en veille lorsqu’il n’est pas porté autours du, ou encore d'effectuer d'autres opérations s'il est porté aupar exemple. On pourrait ainsi imaginer l' Apple Wach proposer des fonctions de tensiomètre au niveau du bras.Dans certains cas,(un iPhone ? un iPad ?) doté d'un écran tactile pour proposer d'autres fonctions connexes. Cette utilisation permet d'offrir davantage d'options et surtout de ne pas alourdir la structure du. En revanche, cela suppose unobligatoire et unemoindre.