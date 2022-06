Mais où est passé le casque ARVR d'Apple ? (le point sur les rumeurs)

Mais Ming Chi Kuo revient sur le sujet en indiquant surqu’(soit dans de nombreux mois...).Pour l'occasion,. Ainsi, uninterviendrait au troisième trimestre 2022, une présentation officielle au public se ferait lors d’unen janvier 2023. Deux à quatre semaines suivant cet événement, Apple fournit une boîte à outils pour les développeurs et ouvrirait(dans UN an).En début de semaine,Elle aurait notamment fait appel à Jon Favreau -producteur exécutif du magnifique Planète Préhistorique (diffusé actuellement sur Apple TV+ et réalisé en partenariat avec la BBC). Elle serait même en discussion pour embaucher Mike Rockwell dedans son équipe de travail.. Apparemment, le produit serait ultra premium et des plus onéreux (2000-3000 dollars). Il pourrait finalement bien être équipé d'un processeur M1 et d'un écran micro LED. A cela s'ajouteraient quinze modules optiques, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store