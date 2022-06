AirPods, HomePod mini : des produits chouchous d'Apple !

croissance d'une année sur l'autre du HomePod mini d'Apple reste statistiquement impressionnante

On retrouve ainsi d’un côté les écouteurs sans fils (), regroupant les AirPods et les écouteurs Beats et, de l’autre, les haut-parleurs intelligents avec le HomePod mini . En effet, les expéditionsde Cupertino auraient augmenté de 14 % pour atteindre 21,7 millions d’unités (et une part de marché de 31,8%).Apparemment, les performances de Beats auraient été stimulées par la popularité de ses Beats Studio Buds (plus colorés et moins cher que les AirPods Pro ) et Beats Fit Pro lancés récemment.On retrouverait Samsung juste derrière Apple avec un léger recul de 4% (6,5 millions d’unités et une part de 9,5%), suivi de Xiaomi (4,6 millions en baisse de 16% et une part de 7,3%). Globalement,, mais aurait connu un léger recul du côté du prix de vente moyen, passant de 153 dollars au premier trimestre 2021 à 144 dollars au premier trimestre 2022.. Là aussi, la pénurie mondiale de composants, la guerre en Ukraine et le COVID-19 ont perturbé le secteur. Ainsi,. Il s’agit là de seulement la deuxième baisse d'une année sur l'autre de l'histoire du marché.. La petite enceinte signerait là sa meilleure performance du trimestre et dépasserait même Alibaba et Baidu pour se positionner à la troisième place. Ces deux derniers constructeurs souffrent ainsi d’un marché chinois au ralenti.Si la. À noter qu’ Amazon et Google occupent tous les deux les premières places avec respectivement 9,9 et 6,1 millions d’unités et des parts de 28,2% et 17,2%.