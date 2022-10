Rassurée par l'Aviation allemande, la Lufthansa lève l'interdiction de vol des AirTags

Les AirTags ne sont définitivement plus interdits de vol !

Les AirTags activés n'étaient pas autorisés dans les bagages car ils étaient classés comme dangereux et devaient être désactivés

Une justification assez peu probable

La position d'Apple

en fait conformes aux réglementations de sécurité des voyages des compagnies aériennes internationales pour les bagages à main et enregistrés

La Lufthansa lève enfin l'interdiction

En effet, ce weekend, la compagnie aérienne avait créé la polémique en affirmant -dans un premier temps - sur les réseaux sociaux que(la position était claire).Dans un second temps Toutefois, elle avait rappelé qu'elle se fondait sur une réglementation de l'OACI () sur de tels appareils. Elle se réfugie derrière ce texte maintient que cette dernière norme prévoit que les objets ayant une fonction de transmission doivent être désactivés pendant un vol.Cette justification avait soulevé. En effet, le texte cité en référence ne détaille que spécifiquement la réglementation des batteries au lithium-ion, comme celles que l'on peut trouver dans les appareils plus imposants comme les MacBook Pro par exemple. A contrario, l'AirTag utilise des piles CR2032, qui ne sont pas des batteries au lithium-ion et qui, à ce titre, ne sont pas concernées par la réglementation en question.En outre, les AirTags fonctionnent principalement comme des émetteurs de faible puissance.Aussi il serait tout de même assez étrange qu'ils puissent troubler ainsi la navigation et constituer un tel niveau danger pour les interdire...En parallèle, Apple s'était fendue d'une déclaration inopinée dans le, dans laquelle elle déclarait que les AirTags n'étaient pas dangereux et étaientLes AirTags sont parfaitement autorisés dans les bagages à main et enregistrés, tout comme d'autres trackers Bluetooth (les Tile par exemple).Comprenant les craintes de la compagnie, cette dernière a toutefois confirmé qu'il n'y avait aucun risque à utiliser des AirTags en soute ! Ou tout autre traqueur....