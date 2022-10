La Luftansa se défend de toute interdiction d'AirTag sur ses vols

Rétropédalage : l'AirTag ne serait pas interdit de vol à la Lufthansa !

Depuis quelques jours, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a créé une petite polémique auprès de ses clients et de certains internautes, en affirmant sur son compte officiel Twitter qu'elle interdisait les AirTags sur ses vols.Toutefois, même si aujourd'hui elle s'en dédit, la compagnie aérienne rappelle -à nouveau- qu'il existe. Ellemaintient que cette dernière norme prévoit que les objets ayant une fonction de transmission doivent être désactivés pendant un vol.À ce stade, il n'est pas clair de savoir pourquoi...Certains pourraient avancer que la polémique, de plus amples recherches voire l'intervention d'Apple auraient pu interférer dans la résolution de cette question. Le scandale lié aux pertes de bagages dans les aéroports (ne visant pas seulement cette compagnie) a même été soulevé pour expliquer ce comportement assez ambiguë.... Dans un fil, elle avait effectivement répondu quePour autant, le texte cité en référence ne détaille que spécifiquement la réglementation des batteries au lithium-ion, comme celles que l'on peut trouver(souvenez-vous de l'affaire des batteries). A contrario, l'AirTag utilise des piles, qui ne sont pas des batteries au lithium-ion et qui, à ce titre, ne sont pas concernées par la réglementation en question.En outre, les AirTags fonctionnent principalement comme. Ces derniers sont toutefois. Aussi il serait tout de même assez étrange qu'ils puissent troubler ainsi la navigation et constituer un tel niveau danger pour les interdire...