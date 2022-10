Greg Joswiak ne veut pas entendre parler de "métavers" !

métavers

Il y a peu, Craig Federighi et Greg Joswiak ont participé au sommetdu, dans lequel ils ont également évoqué la sortie des iPhone 14, mais également l'avenir avec l'USB-C bientôt obligatoire sur tous les smartphones en UE ou encore le protocole RCS / les iMessages.En effet, selon la rumeur publique (et bien que cela n'a jamais été confirmé officiellement),. Récemment, Meta a présenté son Meta Quest Pro, et l'occasion était donc parfaite pour Mark Zuckerberg de tacler un brin Apple et préciser que, par opposition -bien évidemment- à. Il n'hésite pas à évoquer la notion de concurrence philosophique entre les deux firmes / deux mondes. Il estime que c'est justement cette ouverture qui devrait marquer la différence avec le produit d'Apple et montrer la supériorité du Meta Quest Pro.Devant terminer la citation suivante :, il a très rapidement répondu! Même si Apple (et ses cadres) évite par tous les moyens d'évoquer leurs produits, la réponse semble légèrement plus impertinente et moqueuse qu'une simple volonté d'éluder une question gênante.Rappelons que dans la même interview , Johana Stern avait demandé aux dirigeants d'Apple. Greg Joswiak avait confirmé qu'Apple accepterait la décision, mais il n'a donné aucun autre détail, ni précision sur la date exacte du lancement d'un iPhone USB-C (2023 ou 2024 ?).À un autre moment de l'interview,puisque l'entreprise ne serait pas en mesure de le faire sans compromettre lesde la plate-forme.