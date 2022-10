Métavers : Mark Zuckerberg tacle Apple et son écosystème trop fermé

Le Métavers doit être un système ouvert (à l'opposé des valeurs d'Apple)

Pour cela, il a bien évidemment mis en opposition le propre système de Meta et ses avantages.Depuis des années,. Il y a quelques temps (dans une période avant Covid), on a même pu assister à dessur Twitter entre les deux CEO. Le dirigeant de Meta est d'autant plus remonté depuis la présentation et le déploiement de la transparence du suivi des applications (ATT) sur l'iPhone. Un système qu'il tient pourpour son groupe et d'autres entreprises vivant sur le même modèle économique (celui de la pub).Dans la foulée,, qui est tenu pour principal concurrent de son propre Meta Quest Pro ( voir ici ). Pour lui, le métavers devrait être, ce qui le rend trèsvis-à-vis des projets et des idées de Cupertino. Il n'hésite pas à évoquer la notion deentre les deux firmes / deux mondes. Il estime que c'est justement cette ouverture qui devrait marquer la différence avec le produit d'Apple et montrer la supériorité du Meta Quest Pro.Vendu 1799 euros, le Meta Quest Pro -qui intègre réalité augmentée et réalité virtuelle- se veut beaucoupque le Quest 2. Légèrement plus lourd (700 grammes), il arbore un, qui avait fuité précédemment, et dispose d'une, située à l'arrière afin de permettre un ajustement plus ergonomique et unpour l'utilisateur.Il bénéficie devers l'extérieur qui permettraient de capturer 4 fois plus de pixels que le Meta Quest 2. Il utilise également des écrans LCD (d'après la rumeur publique, Apple utiliserait plutôt des écrans micro OLED).Le nouveau casque de Meta dispose également de, et serait capable de, en les traduisant en un avatar virtuel. Enfin, il est bien doté d'une(là où Apple envisage un M2 ou un M3), 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, des contrôleurs Touch Pro et une station de charge de 45 W.