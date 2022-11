EcoTech : notre série vidéos dédiées à l'auto-consommation, panneaux solaires, et batteries !

Une nouvelle série "EcoTech"

Installations, tests et avis éclairés

• Le suivi de sa consommation d'électricité

• Les principaux kits de panneaux solaires

• Les batteries nomades et leurs panneaux

Des codes promos pour nos lecteurs

, connectivité, véhicules électrique, nouvelle mobilité... Dans un contexte assez anxiogène autour de l'énergie, c'est donc assez logiquement que l'on va également, bref, des sujets très en vogue actuellement.D'où l'idée de cette, qui tentent de démocratiser la gestion de l'énergie grâce à de nouveaux produits, parfois assez révolutionnaires.Vous avez certainement déjà entendu (ici ou ailleurs).. Certains sont déjà très populaires dans le monde du van et du camping-car, d'autres commencent à se faire un nom chez les débutants dans l'auto-consommation, et il est même probable que d'autres fabricants fassent leur entrée ces prochaines années.Dans cette série, nous aborderons 3 grandes thématiques :Pour le moment,, mais rien ne nous interdit d'en rajouter par la suite.trustent par exemple une grande partie du marché avec leurs kits solaires,sont des marques reconnues, notamment dans le monde du camping, et enfin,est un nouvel acteur français très intéressant pour surveiller sa consommation, aux côtés des applications et des outils des fournisseurs d'énergie.Nous ferons évidemment des-production d'énergie, état des batteries, fiabilité des appareils..., jeune, actif ou retraité, habitant d'appartement, de maison, de van ou même de Tiny House... L'idée est vraiment de vous proposer des appareils présentant un intérêt technologique à des coûts relativement raisonnables et sans installation complexe.N'hésitez d'ailleurs pas à, à nous poser des questions,