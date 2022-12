Beem, Sonology : ces panneaux solaires à installer soi-même, est-ce vraiment intéressant ?

kits solaires

Beem, Sonology : ces panneaux solaires à installer soi-même : découverte en vidéo !

Les panneaux sont-ils vraiment écolos ?

Des kits révolutionnaires, vraiment ?

Un kit Beem, c'est 4 panneaux de 75W chacun

Ici, 2 stattions Sunology, avec chacune un panneau de 400W

Surface ? Exposition ? Légalité ?

A quoi sert un panneau solaire de 400W ?

Avec le four, le chauffage, la voiture électrique etc., on peut vite atteindre 30, 40 ou même 100kWh/jour !

Est-ce vraiment rentable ?

Un bilan pas seulement financier

Se prémunir contre coupures de courant ?

Du coup, on achète ?

Nos codes promos Beem, Sunology

ces articles ne sont jamais sponsorisés

Ce n'est pas la thématique de l'article mais lorsqu'on évoque la production solaire, il est souventIl existe à ce jour de nombreuses études sur les panneaux solaires (pardon, photovoltaïques, mais l'abus de langage est admis), dont la quasi-totalité est fabriquée en Chine. Malgré la production locale (très charbonnée) et le transport (pétrole),, ce qui reste assez faible comparé aux énergies concurrentes (6 pour le nucléaire, ~400 pour le gaz et ~1000 sur le charbon, d'après l'ADEME ).Bon à savoir également. Ils sont composés essentiellement de verre ou équivalent (pour les protéger) et de silicium, présent en abondance sur Terre. Evidemment, il faut rajouter le métal utilisé pour la structure, quasi-indispensable quelque soit votre mode d'accroche.Enfin, il est important de parler de recyclage, car la filière se développe largement en Europe.. Mais ce chiffre est un peu biaisé par le poids du verre et du métal qui représente une grande part dans l'équation, alors que les cellules elles-même sont très souvent incinérées si elles ne peuvent pas être réutilisées après les processus de séparation.Enfin, même si les rendements se sont améliorés ces dernières années (entre 16 et 25%),. Si vous mettez une batterie aux fesses de votre installation, le bilan global est alors bien différent (même si les batteries se recyclent aussi, entendons-nous). Mais vous allez le voir, le décalage entre la production (en milieu de journée) et la consommation des foyers (plutôt le soir, lorsque le soleil disparait) constitue un vrai problème au delà d'une certaine puissance.Mais revenons à nos moutons : depuis quelques moins, des marques comme Beem, Sunology et quelques autres inondent les réseaux sociaux, pas seulement car ces fabricants proposent des produits à certains influenceurs, mais aussi car le public y voit un intérêt immédiat :. Vous avez quelques mètres carrés disponibles sur votre terrasse, dans votre jardin, sur une palissade, un petit muret ? Et pourquoi ne pas exploiter cette surface très souvent exposée aux rayons du soleil !Beem a fait par exemple un vrai choix de design en proposant. Ce n'est pas un hasard si certaines enseignes (comme LeRoy Merlin) les proposent carrément à la vente en magasin : vous pouvez les glisser dans le chariot ! Et a posteriori, si vous êtes locataires et que vous déménagez ou que vous voulez les déplacer, ça ne pose aucun souci !D'autres, comme Sunology, ont préféré opter pour, mais de façon plus compacte. Revers de la médaille, le kit doit arriver sur une palette et il est plus compliqué à transporter avec un véhicule classique.Quelque soit le système choisi, le fabricant a surtout fait en sorte de pouvoir les installer rapidement.(installation, branchements et application mobile). Il n'y a pas besoin de faire appel à un professionnel pour la partie électrique et la documentation est simplisme. A se demander pourquoi ce genre de produit n'existait pas depuis plus longtemps ?L'autre petite révolution concerne justement le rendement. Avec la technologie mino-cristaline,(la puissance maximale), de quoi alimenter une grande partie de votre bruit de fond (on y reviendra plus bas) avec un seul kit solaire.Autre argument en faveur de ces solutions,, en se connectant à votre compteur Enedis/Linky. On le verra plus bas, mais la connectivité est un élément important dans la production solaire, car il permet de jouer aussi avec sa consommation.. Même si la rentabilité est discutable (on le verra plus bas), pouvoir gommer son talon de consommation pour 600/700€ est une idée intéressante, surtout si votre habitation est particulièrement bien exposée. Au delà de l'aspect purement financier,-si vous êtes là, j'imagine que c'est aussi (ou un peu) pour ces raisons-là.Déjà,, idéalement plutôt plein Sud (Sud-Est, Sud-Ouest). Evidemment, plus vous êtes situés dans les régions chaudes, mieux c'est, mais pas indispensable :. En revanche, si votre surface est plein-nord, oubliez tout simplement le solaire, les rendements seront exécrables.: si les modèles de Beem sont par exemple assez compacts, il faudra installer les 4 panneaux cote à cote et orientés de la même façon. Beem propose des dalles avec un dessintrès réussi, là où Sunology (et bien d'autres) affichent plutôt des grandes surfaces toutes noires, pas toujours très élégantes sur une terrasse. Sauf à réellement détester son jardin, ne négligez pas le look de vos panneaux et de leur positionnement -cela peut même générer un peu de d'ombre, ou masquer les paysages par exemple.Enfin, il faut noter quelques dispositions légales. Par exemple, si vous. Même chose avant de brancher vos kits, il faudra(on y reviendra dans nos tutos d'installation). Il s'agit généralement de simples formalités, mais à ne pas oublier.et un peu moins au Nord. Pour faire simple, vous aller, soit 0 à 1kWh/jour l'hiver et entre 1 et 3 l'été, suivant la météo.Dans un petit appartement, si vous additionnez le courant des box, du frigo, des enceintes connectées, de vos différents chargeurs de smartphones, routeurs et autres prises connectées...Evidemment,, ce qui peut faire passer votre consommation de 200W au repos à 2000 voire 10 000 W ! Et là, même en recouvrant votre toit de panneaux solaires, il sera bien difficile d'obtenir de telles puissances -c'est là que l'on voit pourquoisur l'ensemble de cycle de consommation.. On a fait le test, et effectivement il nous arrive même de renvoyer du courant sur le réseau lorsqu'il fait beau et que ni le chauffage, le four ou l'aspirateur n'est allumé.d'une journée complète., mais ce n'est pas toujours intéressant : en journée, la consommation est faible, et il faut doncdans le réseau inutilement : lancer le chauffe-eau, mettre la voiture à charger, lancer une machine à laver... Le problème est qu'aujourd'hui, tout ce petit monde a du mal à communiquer, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo.En prenant un kit solaire classique (300 à 400W), on peut espérer une production moyenne lissée d'environ 400 à 500kWh par an. Avec un kWh facturé autour de 0,18/0,20€ en France, le gain annuel oscillera donc entre 60 et 80€ suivant la région et l'exposition.de production pour être rentable. Il faudra donc le garder 20 ans pour espérer doubler sa mise -ce qui n'est pas si mal en soi, mais pas vraimentvue la somme investie.En revanche,! Car nos calculs ne prennent pas en compte une possible inflation des prix, y compris en France. Une chose est sûre, le prix du kWh ne semble pas parti pour baisser, du moins tant que le parc nucléaire français ne sera pas franchement renouvelé -et la situation économique mondiale tend également à faire grimper les prix, surtout dans les pays dépendants du pétrole ou du gaz.Autre élément à prendre en compte :, d'où l'intérêt de ne pas prendre trop de panneaux, surtout si vous n'avez aucune solution de stockage ou de moyen d'optimiser facilement votre consommation. On évoquera d'ailleurs le sujet des batteries de stockage dans une prochaine vidéo !mais il s'agit pour le moment d'une simple opération comptable, lan'existant pas réellement à l'échelle d'un équipement solaire généralisé.Alors, est-ce vraiment rentable ? Est-ce un bon investissement Ce qu'il faut retenir,. Au bout de 10 ans, vous récupérez votre mise, et au mieux, vous allez faire un petit bénéfice d'ici la fin de la décennie., et la combiner avec du stockage (une petite batterie qui capture la production quotidienne pour la restituer le soir). C'est grosso-modo ce que propose Tesla avec son PowerWall, mais dont le prix (environ 10 000€ avec l'installation) nécessite aussi un bel investissement de départ. Il est aussi possible d'utiliser de petites batteries d'appoint, comme on le verra dans un prochain article, mais le rapport coût/économie est encore discutable.Avec un kWh à 17/20 centimes en France, ce tarif vraiment très bas biaise forcément le marché. En étant un peu pragmatique, le bilan purement financier de ces kits n'est pas incroyable dans l'hexagone, quoiqu'on en dise, mais déjà bien plus intéressant dans d'autres pays., comme c'est déjà le cas chez nos voisins (Mac4Ever étant basé en France et en Suisse, on connait bien le sujet !). Et là, le bilan économique sera déjà bien plus intéressant -le point de bascule n'est donc pas si loin., car c'est difficile à dire, surtout avec un parc nucléaire bien installé comme en France, malgré les aléas de ces dernières années.Sans vous encourager à perdre de l'argent (il ne faut pas exagérer), ce petit pas vers le solaire permet aussi de réaliser d'autres économies : mieux gérer sa consommation, optimiser certains appareils gourmands en énergie, monitorer ses équipements... En fait,Enfin, tous ceux qui ont installé des panneaux à leur domicile le savent,. Vraiment ! Ce sentiment d'autonomie en courant, même ponctuel, et d'être capable d'être moins dépendant des aléas de nos infrastructures nationales, apporte une certaine satisfaction, et aussi de l'intérêt autour d'une denrée que l'on pensait jusque là presque inépuisable.Cette expérience d'auto-consommation introduit aussi d'une certaine façon,On parle maintenant beaucoup deet de, voire même de, où production et consommation ne seront plus régies par une seule entité venue d'en haut, mais une sorte de balance permanente entre les sources et les besoins. Un exemple précis :, et profitera des heures creuses ou de vos panneaux en journée pour se recharger, ce qui pourrait éviter les fameux pics de consommation d'hiver, si difficiles à satisfaire au niveau national.. En fait, ces kits sont conçus pour ne renvoyer du courant que s'il y a déjà de l'électricité au bout de la prise. Cela peut paraitre contradictoire, mais il s'agit en fait d'une question de sécurité.En effet,. Par ailleurs, ceci est aussi valable localement : si vous activez votre disjoncteur (pour changer une ampoule, installer une prise etc.), il ne faut pas non plus que vos panneaux injectent du jus dans votre habitation.En réalité,. Il faut utiliser une petite batterie et surtout, se couper du réseau public. Cela demande donc une installation particulière, des coûts supplémentaires et l'intervention du technicien, car modifier son tableau électrique est loin d'être aussi évident que de brancher un kit dans une simple prise électrique.. Nous analyserons pour chacun leurs qualités, leurs défauts, et les gains espérés sur une installation standard.S'il faudra peut-être attendre plusieurs mois pour consulter l'intégralité de notre retour d'expérience, je peux déjà me risquer à un début deLa somme demandée pour un kit reste acceptable (surtout avec notre code promo, voir plus bas), et les panneaux actuels offrent un rendement enfin acceptable vu la surface occupée.Cette installation vous obligera aussi à, à optimiser certains appareils gourmands en énergie, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une nouvelle vidéo dédiée.Quant au volet financier,. Lorsqu'on pose 10 000 ou 15 000€ pour une production plus conséquente, récupérer l'intégralité de cet argent est loin d'être garanti, surtout avec l'évolution du matériel.Comme à notre habitude,par les marques. En revanche, nous essayons toujours desi vous souhaitez passer par nos liens affiliés pour vous procurer ces kits solaires. Cela permet de soutenir le site lorsque vous faites vos achats,