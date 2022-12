Le système ARVR d'Apple s'appellerait xrOS

Le système d’exploitation ARVR d’Apple se dénommerait xrOS

Finalement revenu de son week-end de Thanksgiving, Mark Gurman livre sa petite révélation de la semaine. Ainsi,De là à rêver de métavers chez Apple , il n'y a qu'un pas virtuel à faire.Celui-ci devrait être utilisé pour sa plate-forme dédiée et son casque de réalité mixte. D’après le journaliste, ce dernier pourrait d’ailleurs sortir dès l'année prochaine.Pour rappel,(soit un petit moment déjà), avec des premières specifications affirmant que le casque d'Apple aurait son propre écran et son propre processeur, ainsi qu'un nouveau système d'exploitation. C'est à ce moment, que la dénominationavait été avancée.La firme travaillerait sur au moins trois casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, sous les noms de codeet(enfin d'après Mark Gurman ). Celui-ci devrait concurrencer le, que Meta envisage de sortir prochainement (en 2023). Leserait le modèle de 2e génération et pourrait être basé sur; il serait proposé à un prix inférieur. Leserait les fameuses lunettes de réalité augmentée qui arriveraient un peu plus tard.). D'après les dernières spéculations / analyses, Apple devrait dévoiler son premier casque début 2023. Ce casque de réalité augmentée devrait bénéficier de deux processeurs, de quinze modules optiques, de deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store . Ultra premium, cet accessoire pourrait bien atteindre la barre des 3 000 dollars...