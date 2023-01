Internet par la lumière plus rapide que le WiFi ? : le LiFiMAX d'Oledcomm atteint 2Gbps !

Une vraie lampe n'est plus nécessaire

2Gbps, aussi rapide que le WiFi !

la fibre optique du WiFi

Peu de produits grand public

L’essor vertigineux des quantités de données récoltées en situation de mobilité ainsi que l'augmentation des flux multimédia nécessitent un standard de communication fiable et sans interruption pour tous, notamment sur les transports et l’usine 4.0. Nous sommes fiers de contribuer au développement de ces nouveaux standards.

On a testé le LiFi !

L'intérêt de cette technologie est multiple, mais. Car contrairement au WiFi dont les ondes traversent les murs, le LiFi reste dans la pièce tout en offrant de la connectivité sans-fil -ce qui peut être vraiment intéressant dans les entreprises exigeant un haut niveau de sécurité. Selon Oledcomm,. Il est juste, alors même que la lumière est aussi... une onde électromagnétique, comme celles utilisées par le WiFI (les fréquences sont juste différentes)., ce qui était un peu contraignant : sans lampe, la technologie s'arrêtait, même en plein jour. Désormais, avec les infra-rouges, la borne ressemblent à un simple détecteur de fumée, et il devient possible d'en placer à des endroits plus stratégique d'un point de vue réseau.. En revanche, il faut toujours une connectivité directe entre l'émetteur et le récepteur : si un passager ou un siège se trouve entre la borne et votre ordinateur, la connexion s'arrête.Ces débits commencent à devenir très intéressants dans des domaines où le WiFi est peu efficace (trop de perturbations électromagnétiques, d'interférences, de saturation des ondes EM).A terme,. Actuellement, le WiFi 6E permet de réellement dépasser le Gbps (réel) à condition d'être assez proche de la borne, mais l'on sent bien que les progrès sont assez timides depuis quelques temps., certains comparant le LiFi àMalheureusement, le LiFi semble avoir encore beaucoup de mal à convaincre les industriels grand public :et il faut encore un gros boitier pour en profiter. Pourtant, Oledcomm progresse rapidement dans la miniaturisation de sa technologie.D’après Benjamin Azoulay, CEO d’Oledcomm,