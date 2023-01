Cette tasse de voyage à température contrôlée est compatible avec Localiser

Une tasse 2.0 compatible avec le réseau Localiser

Une tasse de luxe à 229,95 euros

. Cette dernière sera même compatible avec le service Localiser d'Apple et devrait arriver au deuxième trimestre de 2023.La fonction devrait s'avérer bien. Ils pourront la retrouver dans l'app éponyme de la même manière qu'un iPhone, un iPad, des AirPods ou un tout autre appareil compatible. Notons que la nouvelle tasse aura également-non pas pour servir de haut parleur- mais pour émettre une petite sonnerie pour être retrouvée.Les tasses à température contrôlée d'Ember sont conçues pour, ou toute la journée si la tasse est conservée sur le sous-verre de charge inclus. La tasse peut être connectée à un iPhone via Bluetooth et contrôlée avec l'application Ember. La Travel Mug 2 dispose également depour régler sa température préférée.En dehors de cela, la tasse disposera des mêmes caractéristiques que le modèle précédent. Autre bonne surprise : son prix -assez élevé au demeurant- reste inchangé.