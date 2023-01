Alexa sur iPhone permettra de configurer un appareil Matter au printemps 2023

Amazon a également profité du CES 2023 pour faire quelques annonces sur l'avancée de sa transition vers Matter. Après avoir déployé la mise à jour apportant la prise en charge de Matter via Wi-Fi sur 17 appareils de la gamme Echo le mois dernier (y compris en tant que routeur de bordure) e. En sus, Amazon devrait également profiter de ces mises à jour pour permettre à l'App Alexa de se rappeler et d'afficher le changement du nom d'un périphérique ou d'un groupe de périphériques, que ce changement ait eu lieu dans l'application d'Amazon ou une App tierces (si cette dernière a été liée à Alexa via une skill). Les utilisateurs de plusieurs écosystèmes comprendront très bien ce problème et devraient être ravis et soulagés de ce changement à venir.