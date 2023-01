Les nouveautés d'EcoFlow : tondeuse robotisée, réfrigérateur et climatiseur portables

EcoFlow se met à la tondeuse et sort un nouveau climatiseur portable !

EcoFlow Glacier, un mini réfrigérateur portable qui fait des glaçons

Image TechCrunch

De nouvelles solutions d'autonomie

Nous sommes ravis de présenter nos nouveaux appareils intelligents et notre solution innovante d'alimentation de secours domestique lors du CES 2023. Ces dernières années, nous avons traversé une pandémie qui a bouleversé nos vies, nos factures d'électricité ont augmenté et nous avons connu des conditions météorologiques extrêmes qui ont créé une situation énergétique de plus en plus instable.



C'est pourquoi EcoFlow fournit une alimentation plus facile que jamais pour aider les utilisateurs à profiter au maximum de la vie, que ce soit en économisant du temps et des dépenses ou en rendant la vie plus agréable à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. (Brian Essenmacher, responsable du développement commercial d'EcoFlow)

On en profite également pour vous rappeler l'existence de notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires et batteries. En pleine crise énergétique, celle-ci permettra de toucher des sujets sensibles et d'actualités, ou encore de vous permettre -on l’espère- de mieux gérer vos dépenses d'électricité.



• Retrouver notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires, et batteries !

On commence avec, son petit robot tondeuse pour entretenir vos espaces verts. A priori, il serait moins onéreux que les prestations de services proposés par des professionnels et serait plus facilement utilisable que les modèles standards.. Celle-ci propose une capacité de refroidissement de 5 100 BTU (contre 4 000 BTU pour son prédécesseur). Elle peut également servir de chauffage électrique d'appoint. D'après le constructeur, elle devrait avoir une autonomie de huit heures (sur sa sortie la plus faible via sa batterie intégrée).Mais le spécialiste de l'autonomie a également présenté le très interessant. Comme son nom le laisse supposer, il s'agit un petitavec une véritable machine à glaçons intégrée (12 minutes pour faire une plaque !). Entièrement alimentée par une, elle permettra de conserver des aliments et des boissons au frais pendant ses journées de pique-nique ou de pallier des pannes de courant à son domicile.Notons que: l'un pour conserver les produits au froid, l'autre pour garder la nourriture et boissons congelées. Et le top ! Il est même possible de charger certains produits via la batterie intégrée !Ces trois nouveaux appareils intelligents reflètent, notamment par rapport à la crise énergétique actuelle et à la hausse des prix.