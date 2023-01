De nouvelles lampes de lecture Lili pour les personnes dyslexiques !

La lampe Lili 2.0 pour les personnes dyslexiques à l’école, au bureau ou à domicile

les personnes dyslexiques, à l’inverse des normo-lecteurs, ont deux yeux directeurs, ce qui provoque une superposition d’images dans leur cerveau lors de la lecture

Le Consumer Electronics Show est l’occasion unique de découvrir comment la technologie peut bouleverser notre quotidien et comment notre lampe peut aider concrètement les personnes dyslexiques à lire avec plus de facilité. Notre nouveau produit Lili 2.0 est l’exemple même d’une technologie au service du mieux-être et elle permet aussi de faciliter la lecture sur un écran d’ordinateur ou de smartphone

Au programme, LiLi en version 2.0, une nouvelle lampe à l’éclairage optimisé pour la lecture sur écrans ainsi qu'un modèle PRO sur secteur pour l’utilisation en entreprise.Cette évolution de la Lili est dotée de. L’intégration de puces électroniques LED nouvelle génération permet d'améliorer les performances de lecture sur écrans. Comme le modèle actuel,disponible sur iOS et Android permet deafin d’ajuster le faisceau lumineux à son confort de vision.Récompensés en 2020 par l’Académie Nationale de Médecine française, ils ont en effet découvert en 2017 que. Lili for Life a donc mis au point unCes derniers corrigent cet effet de superposition qui génère les images ditesPour Bertrand Descours, Directeur Général de Lili for Life :En novembre 2022, Lili for Life a présenté un nouveau programme en partenariat avec l’entreprise Lexidys lors de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. Celui-ci s'articule autour de 3 axes : sensibilisation, pédagogie et accompagnement personnalisé.Ce modèle se destinera aux entreprises qui souhaitent apporter une aide supplémentaire à leurs salariés souffrant de dyslexie (notons que la mesure pourra très utilement servir àde travail et peut être bénéficier d'une aide de la Région, dans certains cas). Cette lampe est définie comme. Branchée sur secteur, elle permettra de diffuser un