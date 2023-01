Une caméra motorisée à 59€ pour voir dans les coins chez Blink avec la Mini Pan-Tilt

Caméra Blink Mini Pan-Tilt

Un modèle motorisé à 59€

La bien nommée Blink Mini Pan-TIlt est donc dotée. La caméra est compacte (66 x 66 x 145,5 mm), nécessite d'être branchée (il n'y a pas de modèle avec batterie), se connecte en Wi-Fi 802.11g/n 2,4 GHz, dispose de l'audio bidirectionnel grâce à un microphone et un haut-parleur afin de converser avec un éventuel visiteur et propose des enregistrements en 1080p, la vision nocturne en HD grâce à des modules infrarouge, et la détection de mouvement (ce qui permettra de recevoir des notifications en cas d'alerte).La caméra pourra afficher les vidéos sur un appareil compatible Alexa doté d'un écran via la Skill dédiée, et il sera possible de stocker les enregistrements sur un stockage USB couplé au Blink Sync Module vendu séparément (ce qui reste moins pratique qu'un port pour carte microSd intégré comme chez certains concurrents), ou d'opter pour l'inévitable abonnement Blink afin conserver les vidéos dans le cloud à partir de 3 euros par mois.