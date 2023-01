Une skill Hello Watt pour consulter votre consommation d'électricité et de gaz sur les Echo

Une skill Alexa pour Hello Watt

nous pensons que la nature intuitive et accessible de la technologie vocale et d'Alexa a le potentiel d'aider et de ravir les clients dans de nombreux scénarios. Nous sommes convaincus que cette nouvelle fonctionnalité peut contribuer à faciliter le quotidien de nos utilisateurs, tout en leur permettant de maîtriser leur budget

Un widget pour les appareils de la gamme Echo

Alexa, quelle est ma consommation mensuelle d’électricité ?

Alexa, comment se répartit ma consommation d’énergie ?

en intégrant Hello Watt à Alexa, nous poursuivons notre mission d’accompagner toujours plus de particuliers dans la maîtrise de leur consommation d’énergie. Avec la Skill Hello Watt, chaque foyer équipé d’Alexa pourra accéder très facilement à sa consommation d’énergie et analyser ses usages. Chez Hello Watt, nous sommes convaincus que les maisons connectées sont des espaces privilégiés pour la transition énergétique et la réduction des consommations d’électricité et de gaz

On en profite également pour vous rappeler l'existence de notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires et batteries. En pleine crise énergétique, celle-ci permettra de toucher des sujets sensibles et d'actualités, ou encore de vous permettre -on l’espère- de mieux gérer vos dépenses d'électricité.



• Retrouver notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires, et batteries !

Il faudra disposer d'un compteur Linky pour l'électricité et Gazpar pour le gaz ainsi qu'un appareil de la gamme Echo afin de permettre à la skill. Selon Eric King, directeur d'Alexa EU,Une fois la skill installée et le numéro de compteur Linky ou Gazpar renseigné,. Les possesseurs d'un Echo Show 8, 10 ou 15, il sera également envisageable d'afficher le widget associé à la skill Hello Watt sur l'écran d'accueil. Selon Xavier Coudert, cofondateur et CTO d’Hello Watt,