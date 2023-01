La révolution des batteries nomades : coupures, générateur, dépannage, est-ce que ça vaut le coup ?

Quelle puissance ? Quelle capacité ?

Des générateurs qui peuvent remplacer EDF ?

, notamment si vous suivez des fans de, mais leurs usages va désormais bien au delà. Si certains les plébiscitent pour parer d'éventuelles coupures de courant, elles peuvent se montrer utiles pour de nombreux usages :sur un terrain isolé, brancher un petit chauffage dans un gîte, dépanner une voiture électrique.... Leur taille compacte, l'absence de nuisances sonore ou odorantes et leur puissance offrent des possibilités assez inédites.. Tous les appareils de la maison ne consomment pas les mêmes puissance : charger un drone ou une tablette ne nécessite pas autant d'énergie que pour brancher un grille-pain, un aspirateur, ou un sèche-cheveux !Dans cette première vidéo (et son article associé ), il était donc question de chiffres !Il faut dire que ces batteries sont proposées à des tarifs de 200 à 4000€, et il est donc important de savoir quels sont ses besoins à court et moyen terme.Dans un second article/vidéo , paru ce week-end, on entre plus en détail dans les batteries elle-mêmes :Comment peut-on les charger ? Peut-on les coupler à des panneaux solaires ?Comme vous le verrez, nous feront quelques petites expérience ensemble, comme, recharger une voiture électrique, remettre en route des panneaux solaires plug&play après une coupure... Bref, une seconde vidéo vraiment passionnante si le sujet vous intéresse !