La Chine interdit l'exportation de modules pour panneaux solaires : bientôt les batteries ?

assemblage français

Modules photovoltaïques 100% chinois

Bientôt les batteries également touchées ?

produites en Europe

Si vous avez suivi notre série EcoTech (qui va reprendre très bientôt !), et notamment les vidéos autour des panneaux solaires, vous savez que. Et pour les rares cas où certains assument un, il faut savoir que les cellules photovoltaïques proviennent toujours de Chine, à quelques rares exceptions près.Afin de favoriser les panneaux 100% chinois, l'Empire de Milieu a donc, ce qui empêche de réaliser ces fameux panneaux en Europe, sauf à produire soit-même les modules. En clair, à part les supports en métal et le recyclage, nos industriels se retrouvent tout simplement privés de panneaux !Autre problème,, qui manque aussi de matières premières nécessaire à leur fabrication. Certains industriels ont bien tenté de construire des usines dans les pays voisins (Asie du Sud-Est, Inde...) mais leur production est encore marginale.Si les tensions entre les USA et la Chine s'accentue (c'est plutôt bien parti depuis l'histoire du ballon-sonde), cette dernière pourrait même aller encore plus loin en, comme elle vient de le faire pour les panneaux solaires.Une fois encore,(le plus petit élément assemblé d'un accumulateur) d'origine chinoise. Et pour les rares constructeurs à tenter de concevoir leurs propres cellules, 80% des matériaux (graphite, Nickel, cobalt ou Lithium) proviendrait également de Chine -heureusement, les interdictions ne concernent pas encore les matières premières.Cette stratégie. On peut aussi penser que ces menaces d'embargo risquent de pousser les occidentaux à rapatrier ces technologies plus rapidement que prévu sur leur sol, afin d'être moins dépendant de la Chine à moyen et long terme.