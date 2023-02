Nuki améliore le pratique déverrouillage automatique de ses serrures connectées

Nuki Auto Unlock, késako ?

Un réglage plus fin du délai d'ouverture

en s'appuyant sur la localisation GPS d'un iPhone ainsi que le Bluetooth. L'application permet ainsi de mettre en place un périmètre de 100 mètres autour du domicile et déclenche la recherche du signal Bluetooth du la serrure afin de la déverrouiller (le signal Bluetooth étant d'assez courte portée, quelques mètres tout au plus), ce qui permet d'entrer sans avoir à chercher les clés et se révèle encore plus pratique que de devoir approcher son téléphone ou sa montre connectée d'un éventuel lecteur NFC. Pour l'utiliser quotidiennement, c'est un vrai bonheur et cela fonctionne parfaitement.La dernière version de l'application Nuki pour iOS, par exemple pour éviter que la porte ne se déverrouille dans un immeuble avant que le propriétaire ne soit arrivé devant la porte du domicile. Dans mon cas, le réglage de base est adapté car j'entends (oui, c'est un poil bruyant, mais vous recevez également une notification sur l'iPhone et/ou l'Apple Watch) la serrure se déverrouiller lorsque j'arrive au portail (mais je suis en maison individuelle, cela peut effectivement être un souci en appartement, d'où l'intérêt de cette mise à jour). La firme propose également depuis quelques mois le Nuki Keypad 2.0 doté d'un capteur d'empreinte en sus d'un clavier numérique , pratique pour laisser l'accès sans donner de clé, par exemple à des enfants ou des visiteurs occasionnels (le code peut-être à usage unique ou limité dans le temps).