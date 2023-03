Le Roborock S7 MaxV Ultra qui nettoie sa serpillère à 1276€ (-189€)

Il réduit les manipulations nécessaires entre 2 nettoyages

Empty Wash Fill Dock

contrairement à la croyance populaire, les robots aspirateurs nécessitent encore une manipulation fréquente des utilisateurs, tant en termes d'entretien que de fonctionnement. Nous essayons de changer cela en offrant aux consommateurs une solution encore plus autonome et qui nécessite un minimum d'interactions avec l'appareil. Il faut donc créer un aspirateur capable d'identifier et de s'adapter aux différents objets sur son passage, y compris les tapis et les obstacles, tout en se vidant et en s'entretenant lui-même au maximum. Avec le S7 MaxV Ultra, les utilisateurs font un pas de plus vers une totale autonomie dans le nettoyage des sols

Le Roborock S7 MaxV Ultra, dont vous pouvez retrouver notre test complet , se distingue par cette énorme station de vidage répondant au doux nom d'. Cet accessoire volumineux permet de réduire nettement la maintenance. Selon Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock,La serpillère est automatiquement nettoyée pendant et après les sessions de nettoyage, rendant ainsi le S7 MaxV Ultra prêt pour sa prochaine utilisation. La fonction de recharge d’eau automatique permet au S7 MaxV Ultra de nettoyer jusqu'à 300 m², soit 50% de plus que ses prédécesseurs, tandis queLe S7 MaxV s’adapte plus rapidement aux objets sur son chemin afin de les contourner intelligemment, quelles que soient les conditions d’éclairage grâce à la technologie ReactiveAI 2.0 alliant une caméra et un scanner à une nouvelle unité d'apprentissage automatique. L'appareil est également doté d'une puissance d'aspiration de 5100 Pa et de la technologie VibraRise permettant au robot de soulever automatiquement la serpillère et ainsi éviter les tapis et la moquette.