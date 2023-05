Le Tesla Cybertruck va coûter beaucoup plus cher que prévu

Un prix de base $39,900 HT

• Single Motor RWD Autonomie de 250+ miles, 0-60 mph en 6.5s, VMax à 110 mph, pour un prix de $39,900 HT

• Dual Motor AWD Autonomie de 300+ miles , 0-60 mph en 4.5s, VMax à 120 mph, pour un prix de $49,900 HT

• Tri Motor AWD Autonomie de 500+ miles, 0-60 mph en 2.9s, VMax à 130 mph, pour un prix de $69,900 HT

Elon Musk avertit les actionnaires

Durant la réunion des actionnaires,, une annonce qui risque de décevoir les centaines de milliers de clients ayant précommandé l'engin.Lors de son annonce en 2019,Et ils étaient plutôt alléchants au regard des spécifications :Ces prix sont restés en ligne sur le site de Tesla pendant plus de 2 ans,. Entre temps, le Covid est passé par là, les délais se sont rallongés et la ligne de production était en cours de construction à la Gigafactory Texas.Entre temps, la concurrence s'est aussi bien étoffée !C'est certes plus cher que le Cybertruck, mais les véhicules sont déjà livrés aux clients -Tesla doit donc rester compétitif s'il ne veut pas perdre à nouveau de potentiels acheteurs., mais aussi la hausse de certaines matières premières, d'autant que la montée en puissance plus lente que prévue réduirait mécaniquement la marge globale sur cette nouvelle lignée de 4x4. Comme pour la Tesla Model 3, le constructeur pourrait donc(Dual Motor voire Quad-Motor) qui sont également les plus rentables.Les plus optimistes estiment donc. En Europe, il faudrait donc compter au moins 60 000€ TTC pour s'offrir le bestiau... et peut-être même 100 000€ pour les premières livraisons, à supposer que la bête soit bien homologuée sur le Vieux Continent.