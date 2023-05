Tesla : la Model 2 déjà produite, CyberTruck en vidéo, une plainte de MAJ et de la pub !

compacte

nouvelle voiture

La Tesla Model 2 déjà en production ?

produit

en production de masse

Model 2

Le Tesla roadster encore repoussé

espère

Tesla va faire de la publicité

essayer

enthousiastes

fun et informatives

Une plainte contre des MAJ restrictives

Les propriétaires et les loueurs de Tesla sont uniquement à la merci du constructeur pour leurs voitures, et Tesla impose des mises à jour logicielles sans consentement chaque fois que leur véhicule est connecté au Wi-Fi

Le Cybertruck et Tesla Bot en vidéo

bots

, avec un avant très aérodynamique et une poupe assez haute à l'arrière. Espérons que cette voiture pluspropose un hayon et non un coffre classique.Pour le moment,, donc il y a peu de chance qu'il s'agisse de la Model 3 cuvée 2023 dont tout le monde parle. Reste aussi une inconnue, son prix, un temps évoqué autour de 25 000$, soit 30 000€ environ avec les taxes.Plus étonnant encore, alors que Tesla a plutôt l'habitude de dévoiler des prototypes,Est-ce que cela veut dire qu'elle pourrait être commercialisée bientôt ? Produite ne veut pas forcément dire, mais, qui nécessitent tous les deux des chaines de production totalement sur mesure.Si-pour un prix défiant a priori toute concurrence- les premiers clients (qui ont parfois déboursé des fortunes pour une pré-commande) risque de trouver le temps long. Reste que pour Tesla, il estpour réellement pouvoir se concentrer sur les marchés de niches, comme les ultra-sportives par exemple.Il suffit souvent de. Cependant, Tesla doit aujourd'hui affronter une concurrence plus rude -comme Apple- et Elon Musk estime qu'il est temps de faire un peu de pub -du moins,Aujourd'hui,. Ce cher Elon n'a pu s'empêcher de railler les constructeurs historiques, qui dépensent parfois plus de 4000€ par voiture en pub, préférant investir cet argent dans la technologie et la recherche. Les pubs Tesla devront êtrea déclaré le patron.Cette semaine, une action collective américaine a eu lieu suite à la mise à jour OTA de certaines Model S et X,Si officiellement, l'idée était de protéger la batterie, certains clients ont du débourser plus de 13 000€ pour la changer, suite à l'update., a déclaré Steve Berman, un avocat représentant le nouveau groupe de plaignants.Enfin, on termine avec deux vidéos qui devraient ravir les fans de la marque. Déjà,devant le siège de la conférence :, ces robots humanoïdes encore en développement mais capables d'effectuer des tâches du quotidien comme des travaux plus physiques.face à la concurrence, notamment en matière d'apprentissage automatique. Terminator n'est plus très loin...