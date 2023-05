Kits solaires à installer soi-même : le français Beem lève 20 millions d'euros !

bruit de fond électrique

Beem lève 20 million d'euros

Des investisseurs confiants

Depuis le premier jour chez Beem, nous sommes convaincus qu’il faut transformer le rapport des particuliers à leur énergie

Aujourd’hui, avec la croissance de l’inflation et dans un contexte d’urgence écologique, nous sommes convaincus, plus que jamais, de la nécessité de rétablir la relation entre les individus et leur énergie. Cette levée de fonds confirme la confiance que nos investisseurs, historiques et nouveaux, ont en notre projet et nous permet d'accélérer notre impact.

Séduits depuis nos premiers échanges par la vision et l’engagement de l’équipe pour permettre une adoption massive de l’autoconsommation, nous avons été impressionnés par sa capacité d’exécution dans cette phase de croissance rapide. Nous sommes très heureux d’accompagner la société dans cette nouvelle étape

Nous sommes très heureux de renouveler notre confiance dans Beem, qui continue d'exécuter à la perfection sa vision de permettre aux consommateurs de s'impliquer pleinement dans la transition écologique en leur offrant une solution à la fois économiquement avantageuse et respectueuse de l'environnement

Nous accompagnons Beem depuis l’année de sa création et nous sommes impressionnés par sa croissance et l’exécution parfaite de sa stratégie la justesse dans son exécution. Sa vision pour accélérer la transition énergétique du domicile, qui nous a immédiatement plu, a trouvé une résonance particulière sur le marché ces dernières années. Cette, et cette nouvelle levée de fonds permettra à Beem de continuer à porter l’innovation dont le marché a besoin

Acheter un kit beem

740€

Beem propose en effet un kit de panneaux solaires que vous pouvez installer vous-même sans électricien (voir notre tuto) , via une simple prise extérieure, et qui permet de gommer une bonne partie de son talon de consommation, cequi est consommé H/24 par votre logement.Toujours soutenu par ses investisseurs historiques que sont Alter Equity, 360 Capital et BNP Paribas Développement, Beem a fait entrer, de quoi renforcer la confiance des clients tout en permettant à la société nantaise de se développer à l'international.Beem déclare notamment vouloir se développermais toujours en pleine croissance en matière d'auto-consommation., rappelle Ralph Feghali, cofondateur de Beem.Même son de cloche du côté desindique Félix Mounier du fonds Alter Equity.annonce Alexandre Mordacq au nom de 360 Capital.témoigne enfin Grégoire Duverne pour BNP Paribas Développement.