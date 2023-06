Une caméra avec un cache de confidentialité chez Ring à 59€

Ring Indoor Camera de seconde génération

cache de confidentialité

Disponible dès aujourd'hui à 59€

Ring annonce ainsi officiellement aujourd'hui la disponibilité en France de la seconde génération de sa caméra compacte d'intérieur Indoor Camera. Ce modèle est le tout premier de la gamme à mettre l'accent sur la confidentialité grâce à(il suffit de faire pivoter le cache intégré pour cela). Cette fonctionnalité permettra ainsi de rassurer les plus méfiants, mais de également permettre de louer ou de prêter son logement son avoir à retirer les caméras de son installation tout en rassurant les locataires.. Il sera possible de mettre en place des zones de détections de mouvement afin de réduire les notifications indésirables. La caméra est également compatible avec Alexa et permettra d'afficher ce que voit la caméra sur les Echo dotés d'un écran et les Fire TV.et il faudra passer par l'abonnement Ring Protect à partir de 3,99 euros par mois pour disposer de fonctionnalités supplémentaires, comme le stockage des vidéos sur 180 jours.