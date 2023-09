Des serrures connectées compatibles Matter en approche chez Nuki

Des serrures Nuki compatibles Matter pour 2023

En octobre 2022, nous avons présenté les premiers prototypes d'une serrure intelligente prenant en charge Matter et nous avons annoncé que nous devrions sortir nos premiers appareils compatibles Matter au cours du second semestre 2023. Nous travaillons dur pour tenir nos engagements.



Nous pouvons dire avec fierté que Nuki travaille activement à cette normalisation avec de nombreux autres grands acteurs du secteur. Cela correspond parfaitement à notre marque et à nos produits : nous sommes intelligents, simples et sécurisés – tout comme Matter.



Au cours des six premiers mois de l'année 2023, nous avons pu consolider encore davantage notre position de leader en Europe sur le marché en constante croissance des serrures intelligentes, et ce après l'année record 2022. Cela s'explique également par le fait que les serrures intelligentes deviennent pertinentes pour un nombre d’utilisateurs croissant.

Prototype Nuki compatible Matter

Une norme qui a encore besoin d'évoluer

Aucun directement. Toutes les fonctions actuellement proposées par Matter sont également prises en charge par les intégrations Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa actuellement proposées par Nuki.



Pour les clients, cela signifie que de nouveaux hubs devront être achetés dans certains cas, car tous les hubs ne recevront pas une mise à jour pour Matter. Ce processus de migration prendra plusieurs années, d'autant plus que Matter n'offre pas de nouvelles fonctionnalités dans la plupart des cas d'utilisation. Nuki garantit qu'un appareil acheté aujourd'hui aura toujours les mêmes options d'intégration dans plusieurs années.

Le premier prototype montre que nous travaillons déjà très concrètement sur les possibilités d'intégration avec Matter.

Un intérêt limité pour ceux qui sont déjà équipés

Après avoir présenté ses travaux et prototypes en mars dernier, la firme communique à nouveau et. Selon Martin Pansy, co-fondateur de la firme :Pour rappel,avec une version 1.0 déployée officiellement en octobre 2022 qui ne prend pas encore en charge certains périphériques, comme les caméras de surveillance. Lorsqu'on lui demandait quels seront les avantages de la compatibilité Matter pour les utilisateurs des produits de la fire, l'homme répondait :. Toutefois, les fonctions seront très certainement identiques et les modèles actuels fonctionnent déjà fort bien avec les différents écosystèmes, dont HomeKit, réduisant assez nettement l'intérêt d'investir dans un modèle Matter si vous êtes déjà équipé de la version actuelle.