Idéal pour débuter en domotique, le pack Echo + Philips Hue à -29% !

L'Echo Gen4 embarque un hub Zigbee intégré, le Bluetooth Low Energy,(3 pouces)(0,8 pouce), et un port auxiliaire en mini jack 3,5mm qui peut être configuré en entrée comme en sortie via l'App Alexa. Ce point permet, à l'aide des câbles adéquats (il faut brancher les deux Echo en filaire) d'utiliser les enceintes sereinement sur le Mac sans aucune latence. Les Echo peuvent également être appairées en Bluetooth afin de profiter d'une paire stéréo.L'Echo Gen4] est certes nettement plus volumineuse qu'un HomePod mini , mais le rendu sonore est plus agréable.. Côté assistant virtuel, force est de constater qu'Alexa est nettement plus performante que Siri. Il est également possible de profiter de l'Echo Gen4 en tant que concentrateur Matter/routeru de bordure Thread et d'un éventuel abonnement Apple Music sur les enceintes d'Amazon.