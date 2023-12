Nos idées cadeaux de Noël pour les apprentis jardiniers !

Un pot de fleur intelligent

Le pot Yuepin est vendu sur Amazon à 22,99€

Un contrôleur d'arrosage pilotable via Siri

Analyseur d’eau pour piscines et spas

Restez connecté même à l’extérieur

Guignettes et guirlandes françaises pour ambiancer les soirées

Mangeoire Oiseaux avec Caméra Intelligente

Une station météo pour la maison

La station météo de Netatmo est disponible sur Amazon à 169,99€

Assez, grâce à ses trois pieds en bois, il peut être placé à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. Le pot comprend deux parties principales, la moitié du pot en plastique contient de l'eau et l'autre moitié la plante et son terroir. Les fleurs s'hydratent en aspirant constamment de l'eau à travers la corde de coton, tout en drainant l'excès d'eau à travers les grilles de drainage. Equipé également d’une alarme automatique pour le remplissage en temps opportun, Yuepin ravira ceux qui n'ont pas de mains vertes.Tout est facilement modifiable à distance, ce qui peut s’avère très pratique si la personne est souvent loin de la maison ou en vacances. Eve Aqua est compatible avec les principaux systèmes de tuyaux d’arrosage du marché et est alimenté par des piles. De plus, via l’app on peut suivre l’évolution de la température extérieure, du taux d’humidité et de la pression atmosphérique.Si vos proches possèdent une piscine ou un spa, quel meilleur cadeau à leur offrir qu’une sonde connectée qui peut les aider avec l’entretien fastidieux ?Tout est pilotable via l’application dédiée, mise à jour régulièrement avec des alertes et des notifications personnalisées.Grâce au répéteur extérieur Wavlink, il est possible d’avoir du Wifi même dans un grand jardin.Selon le fabricant il prend en charge une vitesse maximale à double bande allant jusqu'à 867 Mbps à 5 GHz et 300 Mbps à 2,4 GHz. Un cadeau certainement pratique et original. Plus aucun ami ou proche râlera pour la puissance du réseau !Indispensables pour rajouter une touche de déco lumineuse à l’espace extérieur, la gamme d’éclairage de Guirled est un cadeau qui fera plaisir à tous.Tous les produits sont résistants aux intempéries et se rechargent au soleil.N'hésitez pas à lire notre test complet sur la gamme Guirled Pour ceux qui aiment aider les oiseaux l'hiver (notamment à la montagne), la mangeoire intelligente de Cozion pour l'extérieur, peut-être une solution intéressante.La conception étanche IP65 permet de garder les graines au sec, et le grand récipient d'une capacité de 1 litre permet de réduire les remplissages.Tout le monde regarde la météo avant de partir en vacances ou de s’habiller pour sortir.Pilotable via une application dédiée, la station précise les conditions météorologiques sur 7 jours pour adapter la tenue vestimentaire et les activités extérieures.