Idées de cadeaux de Noël 2023 pour grands-parents geeks (mais pas que)

Une bouilloire connectée

Un chauffe tasse connecté

Une mini jardinière 2.0

Une montre connectée

Une imprimante photo

Depuis quelques semaines, le temps n’est pas vraiment au beau fixe et les inondations sont plus fréquentes que les tempêtes de neige. Aussi, certains sontqu’on essaiera de vous donner à la fin du repas (hyper tendance à Noël).Avec son look sobre et noir mat, cette bouilloire connectée trouvera donc parfaitement sa place à la cuisine !(ou directement sur la bouilloire) ou le type d’infusion.Évidemment une fois le thé dans la tasse, c’est à ce moment que tout bascule et que le pire arrive !Aussi ce chauffe tasse connecté vous rendra service en gardant au chaud votre boisson, ce qui lui évitera le sempiternel passage au micro onde !. Elle joint l’utile à l’agréable en vous permettant de cultiver quelques herbes aromatiques (dont les prix montent en flèche) sur un plan de travail et même un buffet. La lampe lumière du jour se règle via une application sur le téléphone et peut aussi servir de lampe d’ambiance !J’ai mis la mienne en éclairage complémentaire d’un nano-aquarium, ce qui donne un petit effet verdure très sympa. Une seule dosette est comprise dans le lot mais vous pouvez: tisane (le retour), herbes aromatiques (de nombreuses variétés de menthe), fleurs, tomates cerises…Je pense à deux modèles en particulier, tout d’abord(les traqueurs de la marque peuvent facilement durer 2 semaines sans charge). Toutes les fonctions santé de base y sont : fréquence cardiaque, podomètres ou surveillance du sommeil, mais aussi toutes les notifications de votre smartphone. Vous pouvez opter pour un abonnement débloquant d’autres options., avec de nombreuses fonctions de santé qu’on ne présente plus : fréquence cardiaque, podomètre, ECG (pas sur l’Apple Watch SE), alerte en cas de chutes, appels. Elle a aussi l’avantage d’appartenir à l’écosystème Apple si la personne à qui vous la destinez à un iPhone.Aussi, cette petite imprimante photo Kodak remplira son office et imprimera le cliché du petit dernier, les premiers pas de sa grande sœur ou le diplôme de l’ainé. Mais ça marche aussi pour le sapin de Noël