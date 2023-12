Sélection de Noël pour les passionnés des voitures électriques

Un chargeur de Voiture Électrique Rapide pour la maison

Télécommande compatible avec toutes les Tesla

La Clé Fob de Model S, 3, X & Y est vendu par acc-shop pour 249,99€

ESR, le meilleur support MagSafe

Support de Chargeur pour des câbles bien rangés

Le jeu de construction Cybertruck Tesla

• Le MEGA Coffret Cybertruck Tesla est disponible sur Amazon pour 94,03€

CyberLuggage, une valise cabine à roulette inspirée du Cybertruck

En utilisant le code promo MAC4EVER , bénéficier d'une réduction de 25€ dès 150€ d'achat !



• Cyberluggage est vendu sur • Cyberluggage est vendu sur Greendrive au prix de 349,90€

. Il n’aura plus besoin de charger en ville, chercher une borne proche du bureau ou à la station-service.Très stylée, cette télécommande vous sera bien utile si vous avez oublié le téléphone ou la carte Tesla.Grâce à une configuration rapide et simple, cette clé peut être utilisée immédiatement., qui permet de mieux fixer le support et surtout, de créer un second point de fixation. Bien accroché, l’iPhone peut être miscar le support dispose d'un port USB C.Ce cadeau va plaire à vos amis les plus organisés.Sobre et étanche, il convient à tous les poignées de chargement IEC 62196-2 de type 2. Ce support est fabriqué en plastique et facile à nettoyer.Pas besoin de posséder une voiture électrique pour se faire plaisir ce Noël. Le coffret Cybertruck Tesla à construire reste une option accessible à tous.Comme sa version originale, le mini Cybertruck Tesla comprend des suspensions réglables en hauteur, un couvre benne fonctionnel, un hayon dépliable avec couverture rétractable, 4 portières qui s’ouvrent et se ferment, des sièges pliables, et des roues orientables.Dans le même style, Cyberluggage est le cadeau idéal pour vos amis qui rêvent de ce véhicule futuriste ! Pratique et original, cette petite valise est fabriquée en polycarbonate léger sécurisant les objets précieux.De plus, le système à 8 roues avec rotation à 360 degrés offre une mobilité aisée et fluide.