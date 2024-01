Une chatière intelligente pour éviter les "cadeaux" de vos chats

Une chatière boostée à l'IA...

...pour éviter les "cadeaux" de votre chat

. Si vous faites partie des nombreuses personnes ayant accueilli un gentil félidé, vous avez peut-être eu la surprise de trouver un petit animal mort (ou pas, avec alors l'immense joie de déplacer des meubles afin d'attraper ce véloce nouvel invité, parfois à une heure indue. Vous sentez l'expérience parler ?) déposé avec amour au sein de votre domicile par votre chat, particulièrement si vous habitez à la campagne.(quoi de plus sympa pour débuter une journée que de mettre le pied sur un cadavre encore chaud ?).L'animal devra impérativement déposer son offrande devant la porte pour voir cette dernière se déverrouiller. En sus de la possibilité d'activer/désactiver la fonction anti-souris et une gestion de la chatière via une application dédiée, l'appareil est également capable de détecter les puces (électroniques bien entendu) des chats afin de ne laisser entrer que les animaux ayant pu montrer patte blanche.