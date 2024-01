BMind, le miroir connecté du Français Baracoda dédié au bien-être mental #CES2024

miroir, mon beau miroir, dis moi qui est la plus sereine…

capable d'identifier l'humeur et d'aider à gérer son stress

Une technologie capable de détecter des changements subtils en matière de santé peut améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Notre humeur a une forte influence sur l’appréciation de notre bien-être physique. Inclure notre état mental dans les bilans de santé quotidiens permet d'obtenir une image plus complète et constitue une étape importante dans la définition de ce qu’est la santé préventive

Et un jour le miroir m’a répondu…

à l'humeur de l'utilisateur en proposant des séances de luminothérapie et des exercices de pleine conscience personnalisés et générés automatiquement, tels que la méditation guidée et l'affirmation de soi

Ce dernier fait appel à une IA qui se pose en véritable coach, voire. Le but est de gérer le stress, de chercher l’apaisement de l’anxiété et la réduction de l’insomnie, en utilisant la lumière, le son et les visuels.Pour cela,-développée par Baracoda- et propose diverses recommandations personnalisées basées sur l'état mental de l'utilisateur. Une phase de mise en condition sera nécessaire, puisqu’il faudra s’habituer à parler à son miroir (il faudra prévenir son entourage à moins d’être taxé de narcissisme).Thomas Serval, PDG de Baracoda :(notamment traitement du langage naturel) afin de fournir une vraie expérience de coaching. Une fois l’étude effectuée, le miroir va être en mesure de s’adapterPour bénéficier de ce miroir, il faudra tout de même compterIl peut être employés par des fournisseurs tiers de connecter leurs applications pour les afficher dans l’interface du miroir. Parmi les partenaires, on compte