Le premier vidéoprojecteur certifié IMAX Enhanced chez Xgimi avec l'Horizon Max !

Xgimi Horizon Ultra

Un projecteur haut de gamme à moins de 3 000$

Avec Horizon Max, nous redéfinissons le divertissement à domicile, en offrant une expérience cinématographique auparavant réservée aux projecteurs haut de gamme. Horizon Ultra avait obtenu la certification Dolby Vision, et maintenant, nous sommes fiers de la certification IMAX Enhanced du Horizon Max qui permet de délivrer des performances exceptionnelles. Xgimi s’est engagé à améliorer la technologie de projection, visant à apporter l'expérience cinématographique du cinéma dans chaque foyer. La certification IMAX Enhanced du Horizon Max installe un nouveau standard de qualité pour l'industrie et représente également une avancée significative, et une étape importante pour la marque avec les versions les plus avancées de ses technologies emblématiques ISA et Dual Light.

Xgimi Aladdin : un projecteur couplé à un plafonnier

Après la gamme Horizon, puis la version Ultra qui nous avait impressionnés lors de notre test . Le nouveau venu se distingue par un design soigné mêlant aluminium et bois, une définition 4K, l'intégration de Google TV (et donc de l'App Netflix en natif) ainsi que par sa certification IMAX Enhanced, une première mondiale pour un vidéoprojecteur selon le constructeur.(pour Intelligent Screen Adaptation) permettant d'adapter automatiquement le rendu et le format de l'image grâce à un bloc optique motorisé et la technologie 3D ToF (Time of Flight), tout en mémorisant désormais les paramètres optimaux pour chaque mur sur lequel l'image est projetée,La qualité de l'image n'est pas oubliée avec, soit une augmentation de 35% par rapport à l'Horizon Ultra qui se débrouillait déjà fort bien sur ce point. Selon Apollo Zhong, PDG et fondateur de Xgimi :L'Horizon Max devrait être commercialiséLe constructeur présente également l'Aladdin (un modèle très proche du Popin Aladdin 2 Plus, une firme japonaise rachetée par Xgimi),, utilisable également en tant qu'enceinte Bluetooth lorsque le vidéoprojecteur n'est pas allumé. Xgimi ne dévoile pas encore le tarif officiel de ce modèle, ni sa date de commercialisation.