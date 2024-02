Nuki active l'accès à distance via Thread sur ses nouvelles serrures connectées

Nuki : l'accès à distance via Thread

Nous avons travaillé intensivement au cours des derniers mois pour offrir aux utilisateurs de nos Smart Locks de quatrième génération un accès à distance via Thread le plus rapidement possible et ainsi une autre possibilité de contrôle à distance. Il est vraiment satisfaisant de voir que nous sommes à nouveau parmi les premiers sur un sujet auquel nous croyons plus que tout.



Dans notre rôle de pionnier, il est non seulement important pour nous d'avoir toujours une longueur d'avance avec nos propres innovations, mais aussi de reconnaître très tôt le potentiel des technologies d'avenir. Nous avons compris dès le début les avantages de Thread pour les utilisateurs : plus réactif que le Bluetooth, plus stable et plus efficace que le Wi-Fi. La norme Matter pour la maison intelligente a rendu Thread plus accessible désormais. Et Nuki considère les nouvelles fonctionnalités et améliorations annoncées par le Thread Group au CES début janvier comme une confirmation de la pertinence du rôle que jouera ce protocole à l'avenir.

Un déploiement en cours

Comme promis lors de la présentation des nouvelles serrures Smart Lock de quatrième génération compatibles Matter (que nous testerons très prochainement),. L'utilisation de cette technologie à la place du Wi-Fi (et du Bluetooth pour un accès local) permettra non seulement de remplacer le Nuki Bridge sur la Smart Lock 4.0 de base (il faudra toutefois un routeur de bordure Thread, comme un HomePod ou une Apple TV, ceux d'Amazon et de Samsung seront pris en charge ultérieurement),(environ +30%). Selon Martin Pansy et Jürgen Pansy, co-fondateurs et respectivement dirigeant et directeur de l'innovation de Nuki :La mise à jour permettant l'usage de Thread pour l'accès à distance est en cours de déploiement.Toutefois,. Nuki annonce également l'arrivée pour le printemps 2024 d'une nouvelle option permettant de distinguer le déverrouillage de la porte de l'ouverture de cette dernière (en tirant le loquet via un quart de tour du cylindre), une nouveauté de Matter depuis la version 1.2 déployée à l'automne 2023.