Les caméras Wyze affichent des images qui ne sont pas les vôtres !

Après une panne d'AWS ce matin, nos serveurs ont été surchargés et certaines données utilisateur ont été corrompues. Nous avons maintenant identifié un problème de sécurité où certains utilisateurs pouvaient voir des vignettes de caméras qui n'étaient pas les leurs dans l'onglet Événements. Heureusement, ils n’ont pas pu visionner les flux en direct ni regarder ces vidéos, seules les vignettes étaient visibles.



Jusqu’à présent, nous avons collecté 14 rapports faisant état de ce problème, mais nous identifions actuellement tous les utilisateurs concernés. Ces utilisateurs concernés seront informés dès que possible. Nous enverrons également une notification à tous les utilisateurs de Wyze expliquant ce qui s'est passé.



Dès que nous avons vu ces rapports, nous avons supprimé l'onglet Événements. Nous avons ensuite ajouté une couche supplémentaire de vérification pour chaque utilisateur avant qu'il ne puisse voir les vignettes. Pour plus de sécurité, nous forçons désormais la déconnexion de tous les utilisateurs qui ont utilisé l'application Wyze aujourd'hui pour réinitialiser les tokens.



Nous vous expliquerons plus en détail une fois que nous aurons fini d’enquêter exactement sur la manière dont cela s’est produit et sur les mesures que nous prendrons pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Encore une fois, nous sommes vraiment désolés pour la gêne occasionnée aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont contribué à signaler les incidents et à remettre les appareils en ligne. Nos plus sincères excuses à toutes les personnes concernées.