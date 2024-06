Les stores connectés Eve Motionblinds passent à Matter

Une compatibilité Matter pour les Eve MotionBlinds

Des stores enrouleurs connectés

grâce au logiciel Eve, cette nouvelle gamme change la donne sur le marché des stores intérieurs. La simplicité de l'installation et de l'utilisation est inégalée. Toute complexité est éliminée, et le temps d'installation considérablement réduit. Avec l'intégration de Thread, Coulisse et Eve prennent une longueur d'avance sur l'avenir de la maison connectée qui attend l'industrie des stores. En permettant l'installation, l'automatisation et le contrôle directement sur l'iPhone, Eve MotionBlinds est le complément parfait à notre offre.

Le, créé en 1988 et spécialiste des réseaux électriques (transformateurs, interrupteurs, parafoudres, disjoncteurs, câbles et bien d'autres produits de ce marché),En effet, cette dernière fait évoluer un nouveau produit de son catalogue via une mise à jour du firmware afin d'apporter la compatibilité Matter. Ainsi,En sus d'HomekIt, il sera donc désormais envisageable de contrôler les stores via Alexa d'Amazon, SmartTHings de Samsung ou Google Home.En sus de la compatibilité Matter, cette mise à jouret de l'orientation de la fenêtre. La configuration de cette nouvelle fonctionnalité se fait intégralement au sein de l'App Eve sur iPhone ou iPad.Pour rappel,Selon le dirigeant de la société Christiaan Roetgering :(l'utilisateur devra donc disposer d'un routeur de bordure compatible, comme une Apple TV 4K , un HomePod 2 , ou un HomePod mini ). Il sera également possible de contrôler les stores en Bluetooth pour ceux qui ne disposent pas de l'équipement Thread adéquat. Le constructeur annonce une autonomie allant jusqu'à un an (en fonction de l'utilisation) grâce à la batterie intégrée.Attention,en vérifiant que le diamètre du tube est bien compatible (entre 38 et 51mm), avec une longueur minimum de 680mm afin de pouvoir accueillir le moteur.