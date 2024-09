Lifx Polychrome Tube : des ampoules connectées moins moches !

Des ampoules multi-zones

spectaculaires

Pas encore disponible en France

Comme toute ampoule connectée ( coucou Hue ), et contrairement à une ampoule traditionnelle qui diffuse une seule couleur, le Lifx Polychrome Tube permet bien sûr de changer de couleur, mais surtout, et ça c’est original, de mélanger et de fusionner différentes teintes sur ses multiples zones. Selon le fabricant, cela offre des scènes d’éclairage uniques et immersives, avec des(on vous laissera recompter).Grâce à sescontrôlables, elle promet donc de créer des effets lumineux, que la marque considère, on vous confirmera ça quand on les aura testé.Un des points intéressants du Lifx Polychrome Tube est sa, la norme de communication pour les appareils connectés. Sur le papier, cela signifie que cette ampoule peut s’intégrer sans trop d'effort dans votre écosystème domotique existant, que vous utilisiez Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, et même des plus exotiques, tant qu'ils sont compatibles.Proposée au prix de 40 dollars, cette ampoule est. En revanche, sa commercialisation en France ou en Europe n’a pas encore été confirmée. Pour le moment, elle est principalement disponible via des détaillants aux États-Unis, notamment chez The Home Depot. Lifx , autrefois un des principaux concurrents du géant Philips Hue, avait connu un fort ralentissement après 2020. Depuis son acquisition par Feit Electric en 2022, la marque a fait un retour remarqué, en particulier en 2024 avec une nouvelle gamme d’éclairages connectés, dont des produits pour l’extérieur et une lampe de plafond SuperColor. Le Lifx Polychrome Tube s’inscrit donc dans cette relance, et surtout dans une diversification surMême si une, on jettera régulièrement un œil chez les revendeurs comme Amazon qui référencent parfois certains produits du fabricant , il reste possible que le produit y apparaisse dans les prochains mois. Et sinon vous savez quoi ramener de votre prochain voyage aux USA.D'ailleurs tiens question,Répondez dans les commentaires ! (moi : beaucoup trop)