Aqara dévoile ses produits connectés pour 2025 (compatibles Matter)

Panneaux de contrôle et interrupteurs connectés

Capteurs et gestion climatique avancés

Sonnette et contrôleurs Matter

Après un petit teasing, Aqara lancedestinés au marché mondial, combinant design moderne et gestion centralisée des maisons connectées.On trouve ainsiqui permet de contrôler l’éclairage, les appareils connectés, et de gérer les routines domotiques sans smartphone. Il fait également office de hub Zigbee et de pont Matter. Disponible en Europe ce mois-ci, il sera lancé en Amérique du Nord plus tard cette année.qui permet des réglages précis, tels que l’atténuation des lumières ou le contrôle des thermostats. Avec des capteurs intégrés (température, humidité et présence), il s’adapte aux besoins climatiques et énergétiques.Enfin,, qui prennent en charge les maisons équipées ou non d’un fil neutre. Disponibles en plusieurs variantes, ils offrent une flexibilité accrue pour les utilisateurs novices ou expérimentés.•⁠ ⁠ Boutique Aqara sur Amazon Aqara enrichit également son écosystème avec des capteurs innovants conçus pour une surveillance précise et une meilleure gestion, à commencer le, un capteur sans fil et alimenté par batterie qui combine PIR et ondes millimétriques (mmWave) pour détecter les mouvements humains avec précision. Compact, il inclut aussi des capteurs de lumière, température et humidité pour une meilleure efficacité énergétique. Quant à lui, lqui surveille la température et l’humidité en temps réel et inclut des boutons programmables pour ajuster les appareils connectés.avec la Doorbell Camera Hub G410, qui offre une vidéo 2K et un champ de vision élargi, cette sonnette compatible HomeKit Secure Video agit également comme un hub Matter et Zigbee, intégrant divers appareils tiers et Aqara. Compact et abordable, le Hub M100 -un contrôleur Matter d’entrée de gamme- va connecter les appareils Aqara avec des dispositifs tiers compatibles Matter via Wi-Fi, Thread ou Zigbee.•⁠ ⁠ Boutique Aqara sur Amazon