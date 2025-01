Ces brosses à dents françaises qui font un sourire "ultra brite" en 20 secondes (merci Y-Brush)

Une efficacité redoutable pour un brossage en un temps record

Y-Brush est une société française spécialisée dans l’innovation en matière d’hygiène bucco-dentaire. Fondée en 2017 par Benjamin Cohen, ingénieur de formation, et son équipe, l’entreprise s’est donnée pour mission de simplifier et d’améliorer le brossage des dents en proposant des solutions innovantes adaptées au rythme de vie moderne. Y-Brush a su séduire aussi bien les consommateurs que les professionnels de santé, en participant régulièrement à des événements technologiques majeurs tels que le CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas, où elle a reçu plusieurs distinctions pour ses innovations. La société exporte aujourd’hui ses produits dans plus de 50 pays.



Depuis ses débuts, Y-Brush s’est distinguée grâce à son concept de brossage simultané,. La nouvelle génération pousse encore plus loin cette technologie, offrant une élimination optimale de la plaque dentaire, deux fois plus efficace que les brosses électriques traditionnelles.Avec une, la marque redéfinit les standards d’hygiène bucco-dentaire, s’adressant aussi bien aux utilisateurs pressés qu’à ceux qui recherchent une performance de pointe.. L'Y-Brush Essential conserve la forme en Y emblématique de la marque. Équipée de deux modes de vibrations soniques, elle offre un choix entre un nettoyage classique ou intensif. L’Essential séduit aussi par son autonomie impressionnante, pouvant aller jusqu’à trois mois grâce à une recharge USB-C.On trouve également. Avec son design plus traditionnel, rappelant une brosse à dents électrique classique, ce modèle offre. Les têtes interchangeables permettent à l’utilisateur de choisir entre un brossage express Clean 240 en 20 secondes ou un brossage traditionnel de deux minutes.Les deux modèles seront disponibles à partir de mars 2025.