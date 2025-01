Le WiFi 7 avec port 10Gbps moins cher avec les nouvelles bornes Orbi 870

Cette fonction protège le système WiFi non seulement contre les menaces connues, mais aussi contre les menaces inconnues, en utilisant une combinaison d'IA heuristique et de prévention avancée des exploits pour reconnaître et bloquer les tentatives de piratage. Le système WiFi a la capacité de recevoir directement les correctifs des nouvelles menaces sans avoir besoin d’un nouveau firmware. Cela améliore considérablement le temps de réponse par rapport à la méthode traditionnelle qui consiste à intégrer les correctifs et publier un firmware pour chaque produit.