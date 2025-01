Des nouveautés domotiques pour Apple en 2025 ? (pas sûr...)

Un HomePod avec écran, un jour ?

Qu’attendre de ce HomePad ?

De nouveaux HomePod mini et Apple TV pour la fin de l’année ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs courent sur de nouveaux produits domotiques en préparation chez Apple,(que certains surnomment HomePad sur le net). Pour autant, il semblerait qu'il faille attendre encore un peu plus longtemps que prévu.Initialement prévu pour un lancement en mars, ce produit pourrait prendre plus de temps à arriver sur le marché. Il est en effet très, comme le soutient Mark Gurman. Ce report s’expliquerait par une forte intégration avec les fonctions d’Apple Intelligence.Apple prévoit également d’introduire des accessoires domotiques, comme uneet. Le journaliste deévoque également l’arrivée prochaine de-sans pour autant fournir beaucoup de détails. Mais celui-ci ne ferait ses débuts que dans un lointain avenir : avec iOS 19.4 prévu pour le printemps 2026.Doté potentiellement d’une puce A18, d’au moins 8 Go de RAM et d'un écran de 6 à 7 pouces, il serait optimisé pour exploiter les fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence.(catégorie AudioAccessory), ouvrant la voie à ce HomeAccessory de nouvelle génération. Toutefois, ne vous attendez pas à un HomePod avec écran avant au moins un an !Dans sa newsletter, Mark Gurman a révélé qu’. Ce qui interviendrait plutôt septembre et novembre, avec des améliorations significatives pour les deux appareils à commencer par. Ils prendraient en charge le. Cette technologie, utilisant la bande des 6 GHz avec un routeur compatible, permettrait des connexions Wi-Fi plus rapides et une latence réduite par rapport au Wi-Fi 6.La prochaine Apple TV pourrait être équipée d’une nouvelle, plus performante que l’actuelle A15 Bionic. Parmi les nouveautés envisagées figurent également une caméra intégrée pour les, autour de 99 dollars aux États-Unis.Le HomePod mini pourrait bénéficier d’une, offrant là aussi des performances améliorées et une meilleure qualité sonore. De nouvellespourraient également enrichir la gamme. Sorti initialement en novembre 2020 avec la puce S5 de l’Apple Watch Series 5, ce modèle recevra une mise à jour bien attendue.En définitives, ces prochaines annonces domotiques d’Apple -dont certaines très tardives- soulèvent néanmoinsdéjà bien établie sur le marché de la maison connectée. En outre, la question du prix et du positionnement des produits pourrait entraverPreuve en est : depuis plusieurs trimestres, sa section dédiée est en berne dans les résultats financiers.