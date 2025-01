Apple à la conquête de la maison connectée, des AirPods nouvelle génération : qu’attendre en 2025 ?

Apple veut reconquérir la maison en 2025

plus importante sortie d’Apple de l’année

iPad plus petit et moins cher

Des AirPods avec des capteurs infra-rouges

Il le décrit même comme la(ohlala...), qui marquerait une étape dans l’univers de la maison connectée. Le journaliste le compare à un, conçu pour contrôler les appareils intelligents de votre maison, gérer les appels FaceTime et accomplir d’autres tâches pratiques., offrant un écran d’accueil personnalisable basé sur des widgets. L’appareil pourrait également servir de centre de sécurité domestique, avec la possibilité d’afficher les flux vidéo des caméras et de permettre des appels FaceTime grâce à une caméra intégrée.L’appareil, qui peut être placé sur un mur, s’inscrit dans une stratégie plus large visant àIl bénéficierait d’une puce A18 et d’un écran tactile. Ce panneau de contrôle pourrait permettre une gestion centralisée des appareils connectés, offrir des options avancées de contrôle vocal via Siri, et proposer des fonctionnalités comme des appels vidéo et la consultation des caméras de sécurité.Depuis plusieurs mois, les rumeurs courent sur de nouveaux produits domotiques en préparation chez Apple, tout particulièrement un HomePod avec un écran (surnommé aussi HomePad).. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui confirme que la production de masse débutera au. Il serait en effet très dépendant des futures mises à jour d’iOS, notamment iOS 18.4 et iOS 19. Ce report s’expliquerait par une forte intégration avec les fonctions d’Apple Intelligence.Apple prévoit également d’introduire des accessoires domotiques, commeLe journaliste de Bloomberg évoque également l’arrivée prochaine de LLM Siri, un assistant conversationnel amélioré -sans pour autant fournir beaucoup de détails. Mais celui-ci ne ferait ses débuts que dans un lointain avenir : avec iOS 19.4 prévu pour le printemps 2026.Selon Mark Gurman,. Si cette évolution pourrait transformer les fonctionnalités des écouteurs, le journaliste reste assez vague sur les utilisations, insistant sur les ambitions croissantes pour booster les ventes de ses wearables.. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ils fonctionneraient plutôt comme ceux utilisés pour la reconnaissance faciale Face ID sur les iPhone. Dans un article publié en juin 2024, l'annaliste avait révélé que ces capteurs pourraient permettre -entre autres- une expérience audio spatiale avancée en interaction avec le Vision Pro. Beaucoup plus immersive (et aussi beaucoup plus onéreuse).Autre fonction plus intéressante et plus abordable, les capteurs pourraient permettre un, rendant des interactions plus intuitives. Une telle technologie ouvrirait de nouvelles possibilités d’utilisation pour les AirPods, au-delà de leur rôle actuel d’écouteurs. On pourrait également y voir des utilisations en matière de santé ou d'exercices physiques.Selon Ming-Chi Kuo,