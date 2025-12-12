Qu'attendre du hub pour la maison made in Apple ?

Qu'en penser ?



Avec un hub tactile, un Siri transformé par l’IA, et potentiellement une caméra domestique, Apple semble préparer une véritable offensive sur le marché de la smart home, où Google et Amazon règnent depuis des années. Pour cela, la firme doit vraiment accélérer et concrétiser sa stratégie IA, notamment avec Siri intelligent. Si les capacités de cette nouvelle version se révèlent à la hauteur des promesses, le printemps 2026 pourrait marquer un tournant majeur pour l’écosystème Apple dans nos salons.