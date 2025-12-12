Qu'attendre du hub pour la maison made in Apple ?
Par Laurence - Publié le
Les indices s’accumulent autour du prochain produit domotique signé Apple. Selon de nouvelles références découvertes dans une version interne d’iOS 26, la firme serait bien en train de finaliser un hub domestique intelligent, pensé pour devenir le cœur de la maison connectée et le premier appareil conçu autour de la nouvelle génération de Siri, attendue en 2026.
Le code d’iOS 26 mentionne apparemment un nouvel appareil, le fameux hub pour la maison en préparation depuis près de deux ans. Plusieurs fonctionnalités jusque-là au stade de la rumeur semblent désormais confirmées, comme une caméra intégrée Full HD (1080p), destinée non pas à la production de vidéos, mais à des usages domestiques : visioconférence, détection de présence, interactions contextuelles avec Siri.
L’appareil devrait intégrer un système Face ID complet — une première pour un produit fixe. Il pourrait authentifier automatiquement la personne dans la pièce, adapter le profil utilisateur (musique, rappels, HomeKit, contenus…) ou renforcer la sécurité des interactions avec Siri. Apple utiliserait déjà une application interne pour tester la précision de la reconnaissance selon la distance et l’angle.
Sans surprise : le hub supportera Apple Intelligence, le système d’IA générative locale/hybride qui propulsera le Siri nouvelle génération (promis pour iOS 26.4). Le produit serait d’ailleurs conçu comme le premier appareil pensé spécifiquement pour l'assistant d'Apple, capable de comprendre le contexte d’une pièce, les habitudes des utilisateurs et d’exécuter des actions complexes.
Les fuites confirment également ce que plusieurs analystes évoquent depuis 2023, à savoir un écran carré d’environ 7 pouces, un socle optionnel faisant office de haut-parleur, et un positionnement entre un HomePod et un iPad domestique.
Ce format permettrait à Apple de concurrencer frontalement les Nest Hub et Amazon Echo Show, tout en apportant son propre savoir-faire en acoustique et en interface. Le lancement serait prévu pour mars ou avril 2026, en même temps que Siri Intelligent.
Le code d’iOS 26 ne s’arrête pas là. Il mentionne aussi un produit référencé sous l’identifiant J229, décrit comme un accessoire doté de plusieurs capteurs acoustiques capables de détecter des sons d’alerte (alarme incendie, bris de verre, intrusion), un module photo, et une intégration profonde dans l’environnement du futur home hub.
Tout indique qu’il pourrait s’agir de la première caméra de sécurité Apple, longtemps évoquée mais jamais confirmée. Contrairement au hub, J229 ne serait pas un appareil autonome : il fonctionnerait en complément, relié à HomeKit et à la future architecture Apple Intelligence. Aucune fenêtre de lancement n’a encore fuité.
Avec un hub tactile, un Siri transformé par l’IA, et potentiellement une caméra domestique, Apple semble préparer une véritable offensive sur le marché de la smart home, où Google et Amazon règnent depuis des années. Pour cela, la firme doit vraiment accélérer et concrétiser sa stratégie IA, notamment avec Siri intelligent. Si les capacités de cette nouvelle version se révèlent à la hauteur des promesses, le printemps 2026 pourrait marquer un tournant majeur pour l’écosystème Apple dans nos salons.
Un Home Hub qui combine écran, caméra et Face ID
Le code d’iOS 26 mentionne apparemment un nouvel appareil, le fameux hub pour la maison en préparation depuis près de deux ans. Plusieurs fonctionnalités jusque-là au stade de la rumeur semblent désormais confirmées, comme une caméra intégrée Full HD (1080p), destinée non pas à la production de vidéos, mais à des usages domestiques : visioconférence, détection de présence, interactions contextuelles avec Siri.
L’appareil devrait intégrer un système Face ID complet — une première pour un produit fixe. Il pourrait authentifier automatiquement la personne dans la pièce, adapter le profil utilisateur (musique, rappels, HomeKit, contenus…) ou renforcer la sécurité des interactions avec Siri. Apple utiliserait déjà une application interne pour tester la précision de la reconnaissance selon la distance et l’angle.
Sans surprise : le hub supportera Apple Intelligence, le système d’IA générative locale/hybride qui propulsera le Siri nouvelle génération (promis pour iOS 26.4). Le produit serait d’ailleurs conçu comme le premier appareil pensé spécifiquement pour l'assistant d'Apple, capable de comprendre le contexte d’une pièce, les habitudes des utilisateurs et d’exécuter des actions complexes.
Un design hybride : entre iPad mini et HomePod
Les fuites confirment également ce que plusieurs analystes évoquent depuis 2023, à savoir un écran carré d’environ 7 pouces, un socle optionnel faisant office de haut-parleur, et un positionnement entre un HomePod et un iPad domestique.
Ce format permettrait à Apple de concurrencer frontalement les Nest Hub et Amazon Echo Show, tout en apportant son propre savoir-faire en acoustique et en interface. Le lancement serait prévu pour mars ou avril 2026, en même temps que Siri Intelligent.
Un deuxième appareil mystérieux : le projet J229
Le code d’iOS 26 ne s’arrête pas là. Il mentionne aussi un produit référencé sous l’identifiant J229, décrit comme un accessoire doté de plusieurs capteurs acoustiques capables de détecter des sons d’alerte (alarme incendie, bris de verre, intrusion), un module photo, et une intégration profonde dans l’environnement du futur home hub.
Tout indique qu’il pourrait s’agir de la première caméra de sécurité Apple, longtemps évoquée mais jamais confirmée. Contrairement au hub, J229 ne serait pas un appareil autonome : il fonctionnerait en complément, relié à HomeKit et à la future architecture Apple Intelligence. Aucune fenêtre de lancement n’a encore fuité.
Qu'en penser ?
Avec un hub tactile, un Siri transformé par l’IA, et potentiellement une caméra domestique, Apple semble préparer une véritable offensive sur le marché de la smart home, où Google et Amazon règnent depuis des années. Pour cela, la firme doit vraiment accélérer et concrétiser sa stratégie IA, notamment avec Siri intelligent. Si les capacités de cette nouvelle version se révèlent à la hauteur des promesses, le printemps 2026 pourrait marquer un tournant majeur pour l’écosystème Apple dans nos salons.