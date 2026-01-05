La nouvelle balance connectée de Withings veut aider à mieux vieillir

Une vision centrée sur la prévention précoce

60 biomarqueurs analysés en 90 secondes

flux naturel de la vie

Disponibilité et prix



Body Scan 2 sera commercialisé courant 2026, sous réserve de l’obtention des certifications médicales CE pour certaines métriques. Le prix annoncé est de 499,95 € en Europe, 449,95 £ au Royaume-Uni et 899 $ AU en Australie.

Avec Body Scan 2, Withings ne se limite plus à mesurer le poids ou la composition corporelle. L’appareil ambitionne de, du cœur jusqu’aux cellules, afin de détecter les signaux faibles du vieillissement à un stade encore réversible.sur lesquels il est possible d’agir via des recommandations personnalisées, adaptées à la physiologie unique de chaque utilisateur. En identifiant les déséquilibres liés au mode de vie avant l’apparition des pathologies, Withings entend rendre la prévention plus concrète et motivante., couvrant quatre piliers majeurs de la vitalité : la fonction cardiaque, la santé artérielle, le métabolisme cellulaire et la régulation glycémique. Le tout repose sur des technologies de grade médical, jusqu’ici réservées aux environnements cliniques.On trouve ainsi une, une évaluation complète de la fonction de pompage du cœur via l’impédance cardiographie (ICG), ou encore une analyse avancée de la santé cellulaire et métabolique, rendue possible par une bio-impédance spectroscopique (BIS) à ultra-hautes fréquences.L’analyse des données entend suivre leà l’intérieur du corps.En combinant pour la première fois sur une balanceà 6 dérivations et l’(ICG), la Body Scan 2 évalue la puissance et la réactivité du cœur lors de l’éjection du sang. Cette performance, souvent affectée par la sédentarité ou le stress chronique, est l’un des meilleurs prédicteurs de la longévité. Elle permet notamment de calculer un âge du cœur, indicateur clé de l’état cardiovasculaire.A cela s'ajoutent, avec l’analyse de la rigidité artérielle et du risque d’hypertension (grâce à la vitesse de l’onde de pouls (PWV), croisée avec les signaux ECG et ICG via une IA cliniquement validé). La balance fournit égalementet l’efficacité métabolique ou encore lavia la conductance cutanée électrochimique.Ce produit se veut pensé pour de nombreux profils exposés au risque de vieillissement accéléré. Par exemple, le stress et inactivité dès 30–35 ans, pour contrer les effets du travail sédentaire, du stress chronique et du manque de sommeil ou encore la, en apportant aux femmes des données précises sur les évolutions métaboliques, cellulaires et cardiovasculaires. Withings n'oublie pas les sportifs avec des études de données, pour