La nouvelle balance connectée de Withings veut aider à mieux vieillir
Par Laurence - Publié le
Dix-sept ans après avoir lancé la première balance connectée, Withings franchit une nouvelle étape majeure dans la santé connectée. À l’occasion du CES 2026, la firme française présente la Body Scan 2, un pèse-personne nouvelle génération capable d’analyser 60 biomarqueurs cliniquement validés en seulement 90 secondes. Avec pour objectif de transformer un geste du quotidien en un véritable outil de prévention, orienté vers la longévité et la santé à long terme.
Avec Body Scan 2, Withings ne se limite plus à mesurer le poids ou la composition corporelle. L’appareil ambitionne de décrypter les mécanismes physiologiques profonds du corps humain, du cœur jusqu’aux cellules, afin de détecter les signaux faibles du vieillissement à un stade encore réversible.
Le produit se concentre sur des biomarqueurs les plus précoces, sur lesquels il est possible d’agir via des recommandations personnalisées, adaptées à la physiologie unique de chaque utilisateur. En identifiant les déséquilibres liés au mode de vie avant l’apparition des pathologies, Withings entend rendre la prévention plus concrète et motivante.
La Body Scan 2 analyse ainsi 60 indicateurs de santé, couvrant quatre piliers majeurs de la vitalité : la fonction cardiaque, la santé artérielle, le métabolisme cellulaire et la régulation glycémique. Le tout repose sur des technologies de grade médical, jusqu’ici réservées aux environnements cliniques.
On trouve ainsi une notification de risque d’hypertension, une évaluation complète de la fonction de pompage du cœur via l’impédance cardiographie (ICG), ou encore une analyse avancée de la santé cellulaire et métabolique, rendue possible par une bio-impédance spectroscopique (BIS) à ultra-hautes fréquences.
L’analyse des données entend suivre le
A cela s'ajoutent le suivi des artères et le risque d’hypertension, avec l’analyse de la rigidité artérielle et du risque d’hypertension (grâce à la vitesse de l’onde de pouls (PWV), croisée avec les signaux ECG et ICG via une IA cliniquement validé). La balance fournit également des données sur la santé cellulaire et l’efficacité métabolique ou encore la régulation glycémique via la conductance cutanée électrochimique.
Ce produit se veut pensé pour de nombreux profils exposés au risque de vieillissement accéléré. Par exemple, le stress et inactivité dès 30–35 ans, pour contrer les effets du travail sédentaire, du stress chronique et du manque de sommeil ou encore la périménopause et ménopause, en apportant aux femmes des données précises sur les évolutions métaboliques, cellulaires et cardiovasculaires. Withings n'oublie pas les sportifs avec des études de données, pour optimiser l’entraînement, la récupération et prévenir le surentraînement.
Body Scan 2 sera commercialisé courant 2026, sous réserve de l’obtention des certifications médicales CE pour certaines métriques. Le prix annoncé est de 499,95 € en Europe, 449,95 £ au Royaume-Uni et 899 $ AU en Australie.
Une vision centrée sur la prévention précoce
60 biomarqueurs analysés en 90 secondes
L’analyse des données entend suivre le
Disponibilité et prix
