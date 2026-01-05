Mammotion lance des robots tondeuses tout-terrain qui suppriment enfin la base GPS
Mammotion dévoile au CES 2026 sa nouvelle gamme de robots de tonte. Le constructeur renouvelle son offre avec le LUBA 3 AWD et propose deux modèles compacts, le LUBA mini 2 et le YUKA mini 2. La principale nouveauté c'est surtout l'intégration du NetRTK, une technologie permettant enfin de s'affranchir de la station de référence physique dans le jardin.
Le LUBA 3 AWD passe au NetRTK et au LiDAR 360°
Le fer de lance de cette annonce est sans conteste le LUBA 3 AWD. Si le design reste fidèle à l'esthétique de la marque, les changements internes sont importants. Mammotion introduit ce qu'elle appelle le système de navigation
Tri-Fusion. Concrètement, le robot combine désormais trois technologies pour se repérer : la vision par ordinateur via deux caméras, un module LiDAR avec une couverture horizontale à 360 degrés, et le positionnement par satellite.
L'évolution majeure pour l'utilisateur est l'arrivée du NetRTK sur certains modèles. Contrairement aux générations précédentes qui nécessitaient l'installation d'une antenne RTK fixe dans le jardin (la fameuse
base), le LUBA 3 AWD peut se connecter directement à un réseau de correction virtuel via la 4G. Cela simplifie clairement l'installation : plus de câblage d'antenne ni de recherche de l'emplacement idéal à ciel ouvert. Le robot conserve ses capacités de franchissement impressionnantes avec une gestion des pentes jusqu'à 80 % (38,6°) et une capacité de coupe allant jusqu'à 10 000 m² pour les plus gros modèles. Le prix de départ est fixé à 2 299 € pour une disponibilité immédiate en précommande.
Une version compacte qui va partout
Pour ceux dont le terrain est accidenté mais de taille modeste, le constructeur lance le LUBA mini 2 AWD. Ce modèle réduit conserve la transmission intégrale (AWD) de son grand frère, lui permettant de gravir les mêmes pentes abruptes de 80 %, une caractéristique rare sur le segment des petits robots.
Il embarque également la puce IA 10 TOPS pour la navigation et la détection d'obstacles. Une nouveauté intéressante sur ce modèle est l'ajout d'un disque de coupe latéral dédié aux bordures. Ce système vise à réduire la bande d'herbe non tondue le long des murs et clôtures, un point faible récurrent des robots tondeuses actuels. Le LUBA mini 2 AWD couvre jusqu'à 1 000 m² et s'affiche à partir de 1 499 €.
YUKA Mini 2 : la tonte à la carte
La gamme YUKA évolue aussi avec la série
mini 2, destinée aux terrains plus plats (pentes max de 45 %). Ce modèle se distingue lui par sa flexibilité de navigation. Il est proposé en deux variantes : la première équipée du combo LiDAR + Vision pour les environnements complexes, et l'autre reposant uniquement sur un système de vision tri-caméra, plus économique.
Mammotion met en avant une fonctionnalité nommée
DropMow. L'idée est de pouvoir poser le robot n'importe où sur une zone non cartographiée, d'appuyer sur
Start, et de le laisser tondre immédiatement. Le robot génère alors un motif de tonte en
Nsans nécessiter de configuration préalable via l'application. C'est une fonction pertinente pour tondre ponctuellement une zone secondaire ou chez votre voisin.
Une puce IA pour tout piloter
Au cœur de ces trois nouvelles machines, on retrouve une nouvelle unité de calcul commune : une puce IA capable de traiter 10 TOPS (10 billions d'opérations par seconde). Cette puissance de calcul est utilisée pour traiter en temps réel les flux vidéo et les données LiDAR. L'idée est bien sûr est d'améliorer la reconnaissance d'objets (plus de 300 types identifiés selon le fabricant) mais aussi d'assurer la sécurité autour des animaux et des obstacles imprévus, même dans des conditions de faible luminosité ou d'ombres portées qui piègent parfois les systèmes purement visuels.
On en dit quoi ?
L'abandon de la base RTK physique via le NetRTK est l'évolution que tout le marché attendait. L'installation d'une antenne de référence a toujours été le frein principal à l'adoption des robots sans fil périmétrique, autant pour des raisons esthétiques que pratiques. En basculant sur une correction via le réseau cellulaire (probablement via un abonnement data, point qui restera à vérifier), Mammotion s'aligne sur les standards professionnels.
Il faudra quand même être vigilant, cette technologie rend le robot dépendant de la couverture réseau 4G de votre jardin. C'est là que l'ajout du LiDAR 360° sur le LUBA 3 prend tout son sens : il offre une redondance indispensable. Si le signal GPS/RTK saute sous un arbre ou près d'un mur, le LiDAR et la vision prennent le relais. C'est une approche qui semble techniquement très solide. Quant au LUBA mini 2, il répond enfin à une demande assez classique : celle des propriétaires de petits jardins pentus qui devaient jusqu'ici acheter des modèles surdimensionnés et trop chers juste pour obtenir la traction intégrale. On verra lors de nos futurs tests si la promesse du
zéro configurationtient la route face à la réalité de nos jardins parfois un peu chaotiques.