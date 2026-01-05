Mammotion lance des robots tondeuses tout-terrain qui suppriment enfin la base GPS

On en dit quoi ?



L'abandon de la base RTK physique via le NetRTK est l'évolution que tout le marché attendait. L'installation d'une antenne de référence a toujours été le frein principal à l'adoption des robots sans fil périmétrique, autant pour des raisons esthétiques que pratiques. En basculant sur une correction via le réseau cellulaire (probablement via un abonnement data, point qui restera à vérifier), Mammotion s'aligne sur les standards professionnels.



Il faudra quand même être vigilant, cette technologie rend le robot dépendant de la couverture réseau 4G de votre jardin. C'est là que l'ajout du LiDAR 360° sur le LUBA 3 prend tout son sens : il offre une redondance indispensable. Si le signal GPS/RTK saute sous un arbre ou près d'un mur, le LiDAR et la vision prennent le relais. C'est une approche qui semble techniquement très solide. Quant au LUBA mini 2, il répond enfin à une demande assez classique : celle des propriétaires de petits jardins pentus qui devaient jusqu'ici acheter des modèles surdimensionnés et trop chers juste pour obtenir la traction intégrale. On verra lors de nos futurs tests si la promesse du zéro configuration tient la route face à la réalité de nos jardins parfois un peu chaotiques.