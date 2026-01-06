Serrure, capteurs, caméra : Aqara muscle son catalogue HomeKit/Matter
Par Laurence - Publié le
À l’occasion du CES 2026, Aqara met en avant une approche plus ambitieuse de la domotique : des environnements capables de percevoir, comprendre et anticiper l’activité humaine afin d’améliorer sécurité, confort et efficacité énergétique.
Au cœur de cette démonstration, Aqara dévoile plusieurs nouveautés clés, structurées autour de ce qu’elle appelle désormais son écosystème d’intelligence spatiale : nouveaux hubs Matter, capteurs avancés, serrure connectée UWB et une plateforme de gestion centralisée.
Parmi les annonces phares figure le Thermostat Hub W200, un contrôleur Matter intégrant le Wi-Fi bi-bande, Thread et Zigbee. Ce thermostat se distingue surtout par l’intégration de deux fonctionnalités développées par Apple dans iOS 26 : Adaptive Temperature et Clean Energy Guidance.
La première s’appuie sur les données de présence et d’activité issues de l’iPhone et de l’app Maison pour anticiper l’arrivée des occupants et ajuster automatiquement la température selon leur état (par exemple
Au-delà de la gestion climatique, le W200 joue aussi le rôle de panneau de sécurité central, grâce à son écran tactile couleur de 4 pouces, permettant de visualiser les visiteurs via une sonnette Aqara et de déverrouiller une serrure connectée.
Autre annonce majeure : la Camera Hub G350, première caméra Aqara compatible Matter 1.5. Cette certification garantit une interopérabilité étendue avec Apple Home, mais aussi avec d’autres écosystèmes Matter comme SmartThings ou Homey.
Pensée pour un usage intérieur, la G350 adopte une configuration PTZ à double objectif, combinant un capteur grand angle 4K et un téléobjectif 2,5K offrant un zoom hybride 9×. Elle embarque également une IA locale capable d’assurer un suivi automatique des personnes et des animaux, ainsi que la détection d’événements spécifiques (présence, reconnaissance faciale, sons), avec un streaming à faible latence.
Aqara enrichit son écosystème avec deux nouveaux capteurs orientés perception spatiale. Le FP400, basé sur un radar mmWave et une IA, peut suivre en temps réel la position et la posture de plusieurs personnes, détecter les chutes, compter les occupants et analyser la fréquentation. Compatible Thread et Zigbee, il vise aussi bien les usages résidentiels que professionnels, voire médicaux.
Le capteur multi-états P100, plus compact, repose sur une détection à 9 axes pour identifier vibrations, mouvements, tapotements ou inclinaisons. Certifié Matter, il peut surveiller portes, fenêtres ou objets de valeur, ouvrant la voie à des scénarios avancés de sécurité et d’automatisation.
La serrure connectée U400 complète l’ensemble avec une approche résolument tournée vers l’écosystème Apple. Grâce à la technologie UWB, elle permet un déverrouillage mains libres via la clé de domicile dans Apple Wallet, sur iPhone ou Apple Watch. La porte s’ouvre automatiquement à l’approche de l’utilisateur, pour une expérience fluide et sécurisée.
Certifiée Matter et compatible Aliro, la U400 anticipe également l’arrivée des clés numériques de nouvelle génération, avec une prise en charge prévue de Samsung Wallet début 2026.
Enfin, Aqara présente Aqara Builder, une plateforme tout-en-un destinée à la gestion des espaces intelligents. Pensée pour les particuliers avancés comme pour les professionnels, elle propose un contrôle multi-sites, une gestion de projets collaborative et un accès à distance via le cloud, simplifiant le déploiement et la maintenance de solutions domotiques complexes.
Au cœur de cette démonstration, Aqara dévoile plusieurs nouveautés clés, structurées autour de ce qu’elle appelle désormais son écosystème d’intelligence spatiale : nouveaux hubs Matter, capteurs avancés, serrure connectée UWB et une plateforme de gestion centralisée.
Thermostat Hub W200 : le climat piloté par Apple Home
Parmi les annonces phares figure le Thermostat Hub W200, un contrôleur Matter intégrant le Wi-Fi bi-bande, Thread et Zigbee. Ce thermostat se distingue surtout par l’intégration de deux fonctionnalités développées par Apple dans iOS 26 : Adaptive Temperature et Clean Energy Guidance.
La première s’appuie sur les données de présence et d’activité issues de l’iPhone et de l’app Maison pour anticiper l’arrivée des occupants et ajuster automatiquement la température selon leur état (par exemple
à la maison,
en veilleou
absent). La seconde ajuste légèrement le chauffage ou la climatisation afin de privilégier les périodes où l’électricité est plus propre ou potentiellement moins coûteuse, sans compromettre le confort.
Au-delà de la gestion climatique, le W200 joue aussi le rôle de panneau de sécurité central, grâce à son écran tactile couleur de 4 pouces, permettant de visualiser les visiteurs via une sonnette Aqara et de déverrouiller une serrure connectée.
Camera Hub G350 : la première caméra Aqara certifiée Matter
Autre annonce majeure : la Camera Hub G350, première caméra Aqara compatible Matter 1.5. Cette certification garantit une interopérabilité étendue avec Apple Home, mais aussi avec d’autres écosystèmes Matter comme SmartThings ou Homey.
Pensée pour un usage intérieur, la G350 adopte une configuration PTZ à double objectif, combinant un capteur grand angle 4K et un téléobjectif 2,5K offrant un zoom hybride 9×. Elle embarque également une IA locale capable d’assurer un suivi automatique des personnes et des animaux, ainsi que la détection d’événements spécifiques (présence, reconnaissance faciale, sons), avec un streaming à faible latence.
FP400 et P100 : des capteurs qui comprennent l’espace
Aqara enrichit son écosystème avec deux nouveaux capteurs orientés perception spatiale. Le FP400, basé sur un radar mmWave et une IA, peut suivre en temps réel la position et la posture de plusieurs personnes, détecter les chutes, compter les occupants et analyser la fréquentation. Compatible Thread et Zigbee, il vise aussi bien les usages résidentiels que professionnels, voire médicaux.
Le capteur multi-états P100, plus compact, repose sur une détection à 9 axes pour identifier vibrations, mouvements, tapotements ou inclinaisons. Certifié Matter, il peut surveiller portes, fenêtres ou objets de valeur, ouvrant la voie à des scénarios avancés de sécurité et d’automatisation.
Serrure U400 : l’accès mains libres via Apple Wallet
La serrure connectée U400 complète l’ensemble avec une approche résolument tournée vers l’écosystème Apple. Grâce à la technologie UWB, elle permet un déverrouillage mains libres via la clé de domicile dans Apple Wallet, sur iPhone ou Apple Watch. La porte s’ouvre automatiquement à l’approche de l’utilisateur, pour une expérience fluide et sécurisée.
Certifiée Matter et compatible Aliro, la U400 anticipe également l’arrivée des clés numériques de nouvelle génération, avec une prise en charge prévue de Samsung Wallet début 2026.
Aqara Builder : une gestion centralisée des espaces intelligents
Enfin, Aqara présente Aqara Builder, une plateforme tout-en-un destinée à la gestion des espaces intelligents. Pensée pour les particuliers avancés comme pour les professionnels, elle propose un contrôle multi-sites, une gestion de projets collaborative et un accès à distance via le cloud, simplifiant le déploiement et la maintenance de solutions domotiques complexes.