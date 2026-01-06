Serrure, capteurs, caméra : Aqara muscle son catalogue HomeKit/Matter

Thermostat Hub W200 : le climat piloté par Apple Home

à la maison

en veille

absent

Camera Hub G350 : la première caméra Aqara certifiée Matter

FP400 et P100 : des capteurs qui comprennent l’espace

Serrure U400 : l’accès mains libres via Apple Wallet

Aqara Builder : une gestion centralisée des espaces intelligents

Parmi les annonces phares figure le. Ce thermostat se distingue surtout par l’intégration de deux fonctionnalités développées par Apple dans iOS 26 :etLa première s’appuie sur les données de présence et d’activité issues de l’iPhone et de l’app Maison pouret ajuster automatiquement la température selon leur état (par exempleou). La secondeafin de privilégier les périodes où l’électricité est plus propre ou potentiellement moins coûteuse, sans compromettre le confort.Au-delà de la gestion climatique, le W200 joue aussi le rôle de, grâce à son écran tactile couleur de 4 pouces, permettant de visualiser les visiteurs via une sonnette Aqara et de déverrouiller une serrure connectée.Autre annonce majeure :. Cette certification garantit une interopérabilité étendue avec Apple Home, mais aussi avec d’autres écosystèmes Matter comme SmartThings ou Homey.Pensée pour un usage intérieur,. Elle embarque également une IA locale capable d’assurer un suivi automatique des personnes et des animaux, ainsi que la détection d’événements spécifiques (présence, reconnaissance faciale, sons), avec un streaming à faible latence.Aqara enrichit son écosystème avec. Le FP400, basé sur un radar mmWave et une IA, peut suivre en temps réel la position et la posture de plusieurs personnes, détecter les chutes, compter les occupants et analyser la fréquentation. Compatible Thread et Zigbee, il vise aussi bien lesLe capteur multi-états P100, plus compact, repose sur une. Certifié Matter, il peut surveiller portes, fenêtres ou objets de valeur, ouvrant la voie à des scénarios avancés de sécurité et d’automatisation.La serrure connectée U400 complète l’ensemble avec une approche résolument tournée vers l’écosystème Apple. Grâce à la technologie UWB, elle permet un déverrouillage mains libres via la clé de domicile dans Apple Wallet, sur iPhone ou Apple Watch. La porte s’ouvre automatiquement à l’approche de l’utilisateur, pour une expérience fluide et sécurisée.Certifiée Matter et compatible Aliro, la U400 anticipe également l’arrivée des clés numériques de nouvelle génération, avec une prise en charge prévue de Samsung Wallet début 2026.Enfin, Aqara présente Aqara Builder, une plateforme tout-en-un destinée à la gestion des espaces intelligents. Pensée pour les particuliers avancés comme pour les professionnels, elle propose un contrôle multi-sites, une gestion de projets collaborative et un accès à distance via le cloud, simplifiant le déploiement et la maintenance de solutions domotiques complexes.