Un tamagotchi trop mignon pour entretenir ses plantes !

Un capteur intelligent pour surveiller les besoins des plantes

Une approche ludique avec un personnage pixelisé

Qu'en penser ?



Présenté au CES 2026, Senso n’est pas encore un produit commercialisé. Le projet doit prochainement être lancé via une campagne Kickstarter, sans date précise ni prix annoncés à ce stade. Il reste à savoir si ce mélange d’IA, de jardinage et de geek trouvera son public. Mais Senso illustre une tendance de fond : celle d’objets connectés qui cherchent à accompagner les usages du quotidien de manière plus pédagogique, ludique et personnalisée, plutôt que de se limiter à de simples données brutes.

et analyse en temps réel plusieurs paramètres essentiels à la bonne santé des plantes : l’humidité du sol, la température, et l’exposition à la lumière., capable d’adapter ses recommandations en fonction du type de plante, du pot utilisé et de l’environnement. L’objectif est d’éviter les erreurs courantes — excès d’arrosage, manque de lumière ou conditions inadaptées — qui conduisent souvent au dépérissement des plantes d’intérieur.La particularité de Senso réside dans son approche geek. Une fois le capteur placé dans la terre,. Cette créature sert à la fois d’indicateur de l’état de la plante et de guide pour l’utilisateur.. En les accomplissant, l’utilisateur débloque des récompenses virtuelles et de nouveaux personnages, une mécanique inspirée du jeu vidéo pensée pour encourager la régularité et l’attention., avec différentes profondeurs d’insertion afin de s’adapter à des pots de tailles variées. Il est également possible d’utiliser plusieurs capteurs simultanément, pour gérer plusieurs plantes depuis une seule application. L’IA est conçue pour apprendre avec le temps, en affinant ses mesures et ses conseils selon les espèces végétales et les conditions spécifiques de chaque plante.. L’utilisateur peut poser des questions à voix haute — par exemple sur l’état de la plante ou les actions à entreprendre — et recevoir des réponses formulées par un expert en plantes virtuel, au ton volontairement simple et bienveillant. Une manière de rendre l’assistance plus naturelle, notamment pour les utilisateurs peu familiers avec le jardinage ou les applications techniques.