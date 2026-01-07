Amazon brade les thermostats connectés tado° X à 99€ : économisez sur vos factures de chauffage !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec les augmentations du coût de l'énergie, certaines factures ont pu être difficiles à digérer ces derniers mois et d'autres aussi joufflues vont arriver dans les mois qui viennent. Une promotion permet aujourd'hui de s'offrir les produits du leader européen des solutions de gestion de l'énergie domestique tado° à un tarif vraiment intéressant.
Dans un contexte où les économies d'énergie sont primordiales, par conscience écologique mais également pour alléger les factures, s'équiper d'un thermostat connecté performant semble plus que jamais d'actualité. Avec sa nouvelle gamme tado° X, la firme allemande fondée à Munich en 2011 s'appuie sur Matter et Thread ainsi que sur des produits encore plus simples à installer et utiliser afin d'améliorer son offre et de séduire davantage de clients, y compris ceux qui ne sont pas férus de technologie.
La gamme complète des nouveaux produits tado° X inclut :
L'écosystème Tado X est le premier de son genre à être compatible Matter et Thread. Cela permet ainsi d'installer la sonde de température et les têtes thermostatiques (qui peuvent fonctionner seules et seront visibles et paramètrables depuis l'App dédiée et l'écosystème HomeKit d'Apple) et de les contrôler via Thread et le Bridge X, mais également via un éventuel routeur de bordure déjà installé au sein de votre domicile, comme un HomePod/HomePod mini, ou un Apple TV 4K.
Le réseau maillé Thread permet alors d'offrir une plus grande portée et un fonctionnement hors ligne, ce qui pourra s'avérer utile pour la gestion de grandes surfaces. La compatibilité Matter permet quant à elle au système de fonctionner avec Maison d'Apple, Google Home et Alexa. Attention toutefois, le constructeur étant reparti d'une feuille vierge, la nouvelle gamme Tado X n'est malheureusement pas compatible avec les appareils V3+ de la gamme précédente. Si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez consulter notre test complet.
Tado X : une nouvelle gamme
Dans un contexte où les économies d'énergie sont primordiales, par conscience écologique mais également pour alléger les factures, s'équiper d'un thermostat connecté performant semble plus que jamais d'actualité. Avec sa nouvelle gamme tado° X, la firme allemande fondée à Munich en 2011 s'appuie sur Matter et Thread ainsi que sur des produits encore plus simples à installer et utiliser afin d'améliorer son offre et de séduire davantage de clients, y compris ceux qui ne sont pas férus de technologie.
La gamme complète des nouveaux produits tado° X inclut :
• Le thermostat Intelligent X
• La tête Thermostatique Intelligente X
• La sonde de température sans fil X
• Le Bridge X, un routeur de bordure Thread
• L'optimiseur de pompe à chaleur X
• La tête Thermostatique Intelligente X
• La sonde de température sans fil X
• Le Bridge X, un routeur de bordure Thread
• L'optimiseur de pompe à chaleur X
Compatible Matter et Thread
L'écosystème Tado X est le premier de son genre à être compatible Matter et Thread. Cela permet ainsi d'installer la sonde de température et les têtes thermostatiques (qui peuvent fonctionner seules et seront visibles et paramètrables depuis l'App dédiée et l'écosystème HomeKit d'Apple) et de les contrôler via Thread et le Bridge X, mais également via un éventuel routeur de bordure déjà installé au sein de votre domicile, comme un HomePod/HomePod mini, ou un Apple TV 4K.
Le réseau maillé Thread permet alors d'offrir une plus grande portée et un fonctionnement hors ligne, ce qui pourra s'avérer utile pour la gestion de grandes surfaces. La compatibilité Matter permet quant à elle au système de fonctionner avec Maison d'Apple, Google Home et Alexa. Attention toutefois, le constructeur étant reparti d'une feuille vierge, la nouvelle gamme Tado X n'est malheureusement pas compatible avec les appareils V3+ de la gamme précédente. Si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez consulter notre test complet.