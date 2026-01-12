Report de l’obligation des thermostats programmables : ce qui change
Par Laurence - Publié le
Un décret publié fin décembre 2025 est venu acter officiellement le report de l’obligation d’installer un thermostat programmable dans tous les logements français. Initialement prévue pour le 1ᵉʳ janvier 2027, cette échéance est désormais décalée au 1ᵉʳ janvier 2030, a confirmé le ministre de l’Économie Roland Lescure.
Courant décembre, Roland Lescure avait déjà annoncé la couleur. Apparemment, ce report vise à laisser plus de souplesse aux ménages et aux artisans pour s’équiper, notamment dans un contexte où des millions de foyers restent encore dépourvus de ces dispositifs. Pour rappel, une consultation publique s'était tenue jusqu'au 5 décembre concernant l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle, les thermostats programmables ainsi que l'isolation des réseaux de chaleur et de froid.
Par un décret du 26 décembre 2025, le gouvernement a choisi d’assouplir les délais, offrant trois années supplémentaires aux ménages et aux professionnels pour se mettre en conformité. Cette décision intervient alors qu’un précédent décret du 7 juin 2023 avait imposé l’installation d’un système de régulation de la température dans tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, dans l’objectif de maîtriser la consommation énergétique.
Contrairement à ce que l'on pourrait lire, il n'y a aucune obligation d’installer un thermostat connecté, même si cela peut s'avérer fort utile pour piloter son installation à distance. La loi impose l’installation d’un thermostat programmable, qui peut être simple ou connecté, et permettant de fixer des plages de température selon les horaires ou les pièces.
De nombreux organismes spécialisés, dont l’Agence de la transition écologique (Ademe), soulignent que ce type d’appareil permet de réduire sa consommation énergétique jusqu’à 15 % sur le chauffage, l’un des postes les plus coûteux d’une facture d’énergie. Ces économies pourraient se traduire par un retour sur investissement rapide, tout en améliorant le confort thermique du logement.
Cette obligation s’inscrivait dans le plan de sobriété énergétique français initié en 2022, qui visait une réduction des consommations face à la crise énergétique et aux enjeux climatiques. L’équipement généralisé des logements et bâtiments en systèmes de régulation efficaces devait contribuer à réduire à la fois les coûts pour les ménages et les émissions de gaz à effet de serre.
Le report de l’échéance a été motivé en partie par le constat qu’environ 27 millions de foyers n’étaient pas encore équipés, ce qui rendait la mise en œuvre de l’échéance 2027 difficile, tant sur le plan industriel que logistique. Les professionnels avaient d’ailleurs exprimé leurs inquiétudes, estimant que ce recul freinerait une réduction immédiate des émissions de CO₂ et ralentirait la dynamique de décarbonation du parc immobilier français.
Même si l’échéance a été repoussée, s’équiper dès aujourd’hui reste tout à fait pertinent, tant pour les économies sur les factures d’énergie que pour le confort quotidien. Aucun dispositif de contrôle strict n’est encore prévu pour sanctionner le non-équipement avant 2030, mais mieux réguler sa consommation dès maintenant peut alléger les dépenses familiales.
D’autant plus que l’installation d’un thermostat programmable est relativement abordable comparée à d’autres travaux d’efficacité énergétique, et que l'on peut tout à fait se lancer dans l'aventure à moindre coût, en utilisant par exemple un excellent modèle de chez tado°.
