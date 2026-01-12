Report de l’obligation des thermostats programmables : ce qui change

Qu'en penser ?



Même si l’échéance a été repoussée, s’équiper dès aujourd’hui reste tout à fait pertinent, tant pour les économies sur les factures d’énergie que pour le confort quotidien. Aucun dispositif de contrôle strict n’est encore prévu pour sanctionner le non-équipement avant 2030, mais mieux réguler sa consommation dès maintenant peut alléger les dépenses familiales.



D’autant plus que l’installation d’un thermostat programmable est relativement abordable comparée à d’autres travaux d’efficacité énergétique, et que l'on peut tout à fait se lancer dans l'aventure à moindre coût, en utilisant par exemple un excellent modèle de chez tado°.