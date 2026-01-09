Ce miroir connecté vous dira qui est la plus belle (ou le plus beau) ?
Spécialiste de l’éclairage connecté, LIFX profite du CES 2026 pour enrichir son catalogue avec une série de nouveautés résolument tournées vers Matter et Apple Home. Au programme : un miroir lumineux intelligent, de nouveaux interrupteurs connectés et une gamme d’éclairages plus accessibles, le tout pensé pour fonctionner aussi bien avec des équipements connectés qu’avec des installations traditionnelles.
Un miroir lumineux connecté à Apple Home
Produit le plus original de cette annonce, le SuperColor Mirror combine éclairage frontal et rétroéclairage, avec une intégration directe à un environnement Apple Home via Matter. Le miroir propose plusieurs modes dédiés, comme Make Up Check ou Anti-Fog, et permet bien sûr d’ajuster la luminosité et les couleurs selon les besoins.
LIFX a également intégré trois boutons physiques sur le miroir, capables de piloter non seulement l’éclairage intégré, mais aussi d’autres appareils compatibles Matter dans la maison. Une approche hybride, mêlant contrôle tactile et automatisation.
Côté technologie, le SuperColor Mirror embarque un système polychrome à zones multiples, permettant des transitions fluides entre les couleurs et des effets visuels dynamiques, comme des animations de type flamme ou peinture, déjà connues sur d’autres produits SuperColor de la marque.
Pour renforcer encore la fiabilité et la réactivité, LIFX prévoit une mise à jour Thread courant 2026. Le miroir, comme d’autres produits de la marque, pourra ainsi fonctionner avec Matter over Thread, en complément du Wi-Fi, pour une meilleure stabilité et une latence réduite dans les écosystèmes domotiques compatibles.
Nouvel interrupteur Smart Dimmer, pour ampoules connectées… ou non
LIFX annonce également un Smart Dimmer repensé, intégrant quatre boutons personnalisables et une barre lumineuse à huit zones servant de retour visuel. Compatible Matter, cet interrupteur est conçu pour piloter aussi bien des lampes connectées que des ampoules classiques.
Grâce aux gestes (appui simple, double appui ou appui long), il devient possible de lancer plusieurs actions ou scènes différentes. Le Smart Dimmer prend en charge la variation de lampes LED, halogènes ou incandescentes, ainsi que le contrôle complet des scènes et effets lumineux LIFX — et, via Matter, d’autres éclairages compatibles.
Des éclairages Matter plus accessibles
Enfin, LIFX étoffe son offre d’entrée de gamme avec des produits plus abordables. La nouvelle Everyday A19 LED Light Bulb délivre 800 lumens, propose des couleurs multiples et est vendue 23 dollars le pack de deux, déjà disponible sur Amazon.
De son côté, le Everyday Lightstrip de 6 mètres intègre 24 zones lumineuses indépendantes, des effets dynamiques et un contrôleur physique à quatre boutons pour activer rapidement des scènes. Elle sera commercialisée plus tard en janvier.
Disponibilités
Le Smart Dimmer est attendu au deuxième trimestre 2026, au prix de 30 dollars. Le SuperColor Mirror sortira également à cette période, sans tarif communiqué pour l’instant. Avec cette gamme, LIFX confirme sa stratégie : miser sur Matter, renforcer la compatibilité avec Apple Home, et proposer des produits mêlant design, contrôle local et automatisation avancée.