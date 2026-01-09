Ce miroir connecté vous dira qui est la plus belle (ou le plus beau) ?

Un miroir lumineux connecté à Apple Home

Nouvel interrupteur Smart Dimmer, pour ampoules connectées… ou non

Des éclairages Matter plus accessibles

Disponibilités



Le Smart Dimmer est attendu au deuxième trimestre 2026, au prix de 30 dollars. Le SuperColor Mirror sortira également à cette période, sans tarif communiqué pour l’instant. Avec cette gamme, LIFX confirme sa stratégie : miser sur Matter, renforcer la compatibilité avec Apple Home, et proposer des produits mêlant design, contrôle local et automatisation avancée.

Produit le plus original de cette annonce, lLe miroir propose plusieurs modes dédiés, comme Make Up Check ou Anti-Fog, et permet bien sûr d’ajuster la luminosité et les couleurs selon les besoins.LIFX a également intégrécapables de piloter non seulement l’éclairage intégré, mais aussi d’autres appareils compatibles Matter dans la maison. Une approche hybride, mêlant contrôle tactile et automatisation.Côté technologie,, permettant des transitions fluides entre les couleurs et des effets visuels dynamiques, comme des animations de type flamme ou peinture, déjà connues sur d’autres produits SuperColor de la marque.Pour renforcer encore la fiabilité et la réactivité,. Le miroir, comme d’autres produits de la marque, pourra ainsi fonctionner avec Matter over Thread, en complément du Wi-Fi, pour une meilleure stabilité et une latence réduite dans les écosystèmes domotiques compatibles.intégrant quatre boutons personnalisables et une barre lumineuse à huit zones servant de retour visuel. Compatible Matter, cet interrupteur est conçu pour piloter aussi bien des lampes connectées que des ampoules classiques.Grâce aux gestes (appui simple, double appui ou appui long), il devient possible de lancer plusieurs actions ou scènes différentes. Le Smart Dimmer prend en charge la variation de lampes LED, halogènes ou incandescentes, ainsi que le contrôle complet des scènes et effets lumineux LIFX — et, via Matter, d’autres éclairages compatibles.Enfin, LIFX étoffe son offre d’entrée de gamme avec des produits plus abordables., propose des couleurs multiples et est vendue 23 dollars le pack de deux, déjà disponible sur Amazon.De son côté, le Everyday Lightstrip de 6 mètres intègre 24 zones lumineuses indépendantes, des effets dynamiques et un contrôleur physique à quatre boutons pour activer rapidement des scènes. Elle sera commercialisée plus tard en janvier.